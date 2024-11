OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Ergebnisse im 3. Quartal 2024 Pfäffikon, Schwyz, 5. November 2024

Starke Umsetzung unterstützt robuste Profitabilität in herausfordernden Märkten

Durch einen starken Fokus auf Preisgestaltung, Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerung erzielte Oerlikon trotz schwieriger Endmärkte eine stabile operative EBITDA-Marge, zu der beide Divisionen beitrugen.

Der Bestellungseingang des Konzerns ging im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen um 4% zurück, was auf eine vorübergehende Abschwächung der Endmärkte bei Surface Solutions zurückzuführen ist. Die Aufträge für Polymer Processing Solutions stabilisierten sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr weiter.

Der Konzernumsatz sank im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen um 5%, was Auftragsverschiebungen bei Polymer Processing Solutions im Jahr 2023 widerspiegelt. Surface Solutions erzielte trotz schwacher Marktbedingungen einen stabilen Umsatz (-1% bei konstanten Wechselkursen).

Aktualisierung der Prognose für 2024: Erwartet wird eine operative EBITDA-Marge von ~16% (vorher: 15,5% bis 16,0%), gestützt durch eine weiterhin starke Umsetzung und trotz rückläufiger PMIs, die sich auf den Umsatz auswirkten. Der organische Umsatz wird voraussichtlich um einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz bei gleichbleibenden Wechselkursen sinken (zuvor: Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich).

Wichtige Kennzahlen für den Oerlikon Konzern per 30. September 2024 (in CHF Mio.)1

Q3 2024 Q3 2023 Gegenüber Vorjahr 9M 2024 9M 2023 Gegenüber Vorjahr Bestellungseingang 538 567 -5,1%2 1 832 1 905 -3,8%4 Umsatz 580 623 -6,9%3 1 747 2 061 -15,2%5 Operatives EBITDA 98 106 -7,3% 285 344 -17,2% Operative EBITDA-Marge 16,9% 17,0% -8 Bp. 16,3% 16,7% -38 Bp EBITDA 92 95 -3,1% 273 319 -14,5% EBITDA-Marge 15,9% 15,3% 62 Bp. 15,6% 15,5% 13 Bp

1Durch Rundungen können sich die Gesamtwerte und die Summe der Einzelwerte unterscheiden. Die Überleitung zwischen unbereinigten und operativen EBITDA-Zahlen ist der Ergebnispräsentation zu entnehmen. 2 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +0,0%, Währungseffekten: -1,1%, organischer Entwicklung: -4,0%. 3 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +0,0 %, Währungseffekten: -1,8%, organischer Entwicklung: -5.2%. 4Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +1,7%, Währungseffekten: -3,4%, organischer Entwicklung: -2,2% 5 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +1,3%, Währungseffekten: -3,0%, organischer Entwicklung: -13,5%

Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon, kommentierte dies wie folgt:

"Im dritten Quartal erzielten wir - mit starkem Fokus auf die Umsetzungsqualität in schwierigen Endmärkten - eine robuste Profitabilität. Die Resilienz von Surface Solutions, basierend auf Innovation und der Diversifizierung, die wir vor zehn Jahren begannen, bringt uns in eine gute Position, sobald sich die Märkte erholen. Polymer Processing Solutions sieht sich in seinen Endmärkten weiterhin Herausforderungen gegenüber, konnte jedoch eine starke EBITDA-Marge von 13% erzielen und liegt somit deutlich über den Ergebnissen des letzten zyklischen Abschwungs. Die Umsetzung unserer Pure-Play-Strategie verläuft planmässig. Wir haben Massnahmen eingeleitet, um die Organisation unseres Hauptsitzes mit jener von Surface Solutions zusammenzulegen; diese Änderungen treten ab Januar 2025 in Kraft. Darüber hinaus wird unser Chemiefasergeschäft als eigenständige Organisation aufgestellt. Somit haben wir die Voraussetzungen für eine spätere Abspaltung geschaffen. Wir prüfen verschiedene Optionen, wobei unser Ziel weiterhin darin besteht, für alle Beteiligten den grösstmöglichen Nutzen zu erzielen."

Abspaltung des Chemiefasergeschäfts von Oerlikon auf Kurs

Die im Februar bekannt gegebene geplante Abspaltung des Chemiefasergeschäfts von Oerlikon innerhalb von 12 bis 36 Monaten und die Umsetzung der Pure-Play-Strategie mit Fokus auf Oberflächenlösungen verlaufen planmässig. Als nächster Schritt wird das Chemiefasergeschäft als weitgehend eigenständige Organisation aufgestellt, die für die geplante Trennung bereit ist.

Nach der Trennung werden nicht mehr alle Ressourcen auf Konzernebene benötigt werden. Im Zuge der Vorbereitungen reduziert Oerlikon daher seine Support-Funktionen. Streamlining-Massnahmen wurden eingeleitet, um Funktionen am Hauptsitz mit jenen der Division Surface Solutions zusammenzulegen. Ein Plan zur Mitarbeiterbindung soll den reibungslosen Ablauf des Geschäfts sichern und Talente halten. Die Umstrukturierung wird zu einer agilen und schlanken Organisation führen und es Oerlikon ermöglichen, die Kostenbasis an die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens anzupassen.

Division Surface Solutions mit stabilem Umsatz und verbesserter Rentabilität

Surface Solutions erzielte bei konstanten Wechselkursen trotz rückläufiger Endmärkte einen stabilen Umsatz (-1% im Vergleich zum Vorjahr). Stete Innovation und eine robuste Performance in den Bereichen allgemeine Industrie, Energiewirtschaft und Luftfahrt trugen zur Resilienz der Division bei. Der Auftragseingang ging im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen um 5% zurück. Ausschlaggebend dafür war die nachlassende Marktentwicklung im dritten Quartal, die auch anhand der weltweit rückläufigen Einkaufsmanagementindizes (PMIs) ersichtlich wird.

Die operative EBITDA-Marge verbesserte sich im dritten Quartal dank Innovation, Effizienz und guter Preisgestaltung um 45 Basispunkte auf 18,0%.

Wichtige Kennzahlen per 30. September 2024 (in CHF Mio.)1

Q3 2024 Q3 2023 Gegenüber Vorjahr 9M 2024 9M 2023 Gegenüber Vorjahr Bestellungseingang 343 367 -6,6%2 1 123 1 144 -1,8%4 Umsatz (mit Dritten) 356 368 -3,4%3 1 120 1 130 -0,9%5 Operatives EBITDA 64 65 -0,9% 203 190 6,9% Operative EBITDA-Marge 18,0% 17,5% 45 Bp. 18,1% 16,7% 134 Bp EBITDA 63 63 0% 199 182 9,1% EBITDA-Marge 17,5% 16,9% 58 Bp. 17,7% 16,1% 164 Bp.

1Durch Rundungen können sich die Gesamtwerte und die Summe der Einzelwerte unterscheiden. 2 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +0,0 %, Währungseffekten: -1,8%, organischer Entwicklung: -4,9% 3 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +0,0 %, Währungseffekten: -1,9%, organischer Entwicklung: -1,4% 4Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +2,9%, Währungseffekten: -3,5%, organischer Entwicklung: -1,2% 5 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +2,4%, Währungseffekten: -3,5%, organischer Entwicklung: +0,3%

Division Polymer Processing Solutions mit sich stabilisierendem Auftragseingang und robuster Rentabilität

Der Auftragseingang von Polymer Processing Solutions (-2%) stabilisierte sich im Vergleich zum Vorjahr weiter, während der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 11% sank. Zurückzuführen ist dies auf Auftragsverschiebungen im Jahr 2023. Bei kleineren und mittelgrossen Filament-Aufträgen registrierte die Division weiterhin eine positive Dynamik. Die schwache Industrieproduktion, die sich in den PMIs widerspiegelt, wirkte sich negativ auf das Non-Filament-Geschäft aus, wo der Auftragseingang im dritten Quartal auf das Niveau von 2016 sank.

Trotz des geringeren Umsatzvolumens erzielte die Division eine robuste operative EBITDA-Marge von 13,1%. Die Marge wurde durch proaktive Kostenmassnahmen gestützt, die dem negativen operativen Leverage entgegenwirkten, sowie der begrenzten Weitergabe höherer Herstellungskosten, um das Volumen aufrechtzuerhalten.

Wichtige Kennzahlen per 30. September 2024 (in CHF Mio.)1

Q3 2024 Q3 2023 Gegenüber Vorjahr 9M 2024 9M 2023 Gegenüber Vorjahr Bestellungseingang 195 199 -2,2%2 709 760 -6,8%4 Umsatz (mit Dritten) 224 255 -12,1%3 627 931 -32,7%5 Operatives EBITDA 29 35 -16,7% 74 142 -47,8% Operative EBITDA-Marge 13,1% 13,8% -73 Bp. 11,8% 15,3% -345 Bp EBITDA 28 28 -0,9% 72 127 -43,7% EBITDA-Marge 12,5% 11,1% 141 Bp. 11,4% 13,7% -223 Bp.

1 Durch Rundungen können sich die Gesamtwerte und die Summe der Einzelwerte unterscheiden. 2 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +0,0 %, Währungseffekten: 0,0%, organischer Entwicklung: -2,3% 3 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: 0,0%, Währungseffekten: -1,5%, organischer Entwicklung: -10,5% 4Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +0,0 %, Währungseffekten: -3,2%, organischer Entwicklung: -3,6% 5 Auswirkungen von M&A-Transaktionen: +0,0 %, Währungseffekten: -2,4%, organischer Entwicklung: -30,2%

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung. Mit den Lösungen, umfassenden Dienstleistungen und modernen Werkstoffen des Konzerns können Kunden in Schlüsselindustrien die Leistung, die Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Herstellungsprozesse verbessern und maximieren. Seit Jahrzehnten ist Oerlikon Technologie-Pionier. Alle Entwicklungen und Aktivitäten haben ihren Ursprung in der Leidenschaft, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und eine nachhaltige Welt zu fördern. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, betreibt der Konzern sein Geschäft in zwei Divisionen: Surface Solutions und Polymer Processing Solutions. Der Konzern ist mit über 12 600 Mitarbeitenden an 207 Standorten in 38 Ländern präsent und erzielte 2023 einen Umsatz von CHF 2,7 Mrd.

