Die Spannung steigt: Heidelberg Materials legt an diesem Donnerstag (7. November) die Zahlen für das dritte Quartal vor. Im ersten Halbjahr machte dem Baustoffkonzern eine geringere Nachfrage zu schaffen. Die Erlöse gingen in allen Regionen zurück. Höhere Preise konnten niedrigere Absatzmengen nicht vollständig ausgleichen.Das operative Ergebnis legte hingegen dank besser laufender Geschäfte in Nordamerika zu. Das Unternehmen will wegen des Absatzrückgangs bei Zement in Europa sowie der verstärkten ...

