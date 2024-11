Der kanadische Goldproduzent Iamgold verzeichnet derzeit erhebliche Kursverluste an der Börse. Am 4. November 2024 sackte der Aktienkurs des Unternehmens kräftig ab und notierte bei 4,92 Euro. Diese negative Entwicklung setzt sich auch am folgenden Tag fort, wobei der Kurs am 5. November bei 5,28 USD lag, was einem Rückgang von 2,13% entspricht. Im Vergleich zum Vormonat hat die Aktie bereits 5,71% an Wert eingebüßt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz der aktuellen Kursschwäche weist Iamgold eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro auf. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt derzeit bei 3,05, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) beträgt 18,92 und wird als relativ hoch eingestuft. Angesichts dieser Kennzahlen stehen Investoren dem Unternehmen momentan zurückhaltend gegenüber.

[...]

Hier weiterlesen