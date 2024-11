DJ MÄRKTE ASIEN/Feste Kurse in Tokio, Schanghai und Hongkong

DOW JONES--Deutlichere Kursgewinne in Tokio, Schanghai und Hongkong prägen das Börsenbild am Dienstag in Ostasien. Der japanische Nikkei-Index steigt nach der Feiertagspause am Montag um 1,3 Prozent auf 38.552 Punkte, laut Händlern befeuert von der Hoffnung auf gut ausfallende Unternehmensergebnisse. Dazu stützt aber auch der schwächere Yen.

In Schanghai legt das Marktbarometer um 1,8 Prozent zu, in Hongkong um 1,2 Prozent. In Südkorea kommt der Kospi nach seiner Rally vom Vortag dagegen um 0,5 Prozent zurück, in Sydney geht es um 0,4 Prozent nach unten. Übergeordnet ist zwar die nun stattfindende US-Präsidentschaftswahl das beherrschende Thema, dennoch werden die Tagestendenzen zunächst von anderen Faktoren bestimmt.

An den chinesischen Börsen wird die Stimmung nach einem von Zurückhaltung geprägten Start beflügelt von einem weiter in den Expansion anzeigenden Bereich gestiegenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Oktober. Die entsprechenden Daten von S&P für Hongkong zeigen das schnellste Aktivitätswachstum seit März 2023, angetrieben durch einen starken Anstieg des Neugeschäfts. Laut den Unternehmen sind dafür chinesische Konjunkturmaßnahmen der Treiber, wie S&P Global Market Intelligence ermittelt hat.

Bei den Einzelwerten in Hongkong sind Technologietitel wie Sunny Optical (+9,0%) oder der Halbleiterwert SMIC (6,8%) gesucht. Kursgewinne verzeichnen auch Aktien aus dem Immobiliensektor, zumal der Markt insbesondere hier auf weitere Stimuli seitens Pekings setzt, die im späteren Wochenverlauf kommen könnten. China Vanke gewinnen 4,1 und Longfor 2,7 Prozent. Im Autosektor überwiegen nach den Aufschlägen vom Montag weitere Kursgewinne.

In Sydney bremst die australische Notenbank. Sie hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen, schließt mit Blick auf den weiteren Zinspfad aber selbst Zinserhöhungen zumindest nicht aus. Dagegen hofft der Markt auf baldige Zinssenkungen. Der Austral-Dollar zieht in Reaktion darauf leicht an.

In Seoul büßen NCsoft nach unter Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen 1,1 Prozent ein. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics fällt um 1,9 Prozent.

In Tokio verlieren Mitsubishi Heavy Industries nach der Zahlenvorlage 2,5 Prozent.

In Sydney sacken Domino's Pizza Enterprises um 6,5 Prozent ab, belastet davon, dass CEO Don Meij nach 22 Jahren im Amt, nun in den Ruhestand gehen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.135,70 -0,4% +7,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.558,52 +1,3% +13,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.575,89 -0,5% -3,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.369,70 +1,8% +13,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.823,36 +1,2% +20,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.569,00 -0,1% +9,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,65 +0,2% +10,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0875 -0,0% 1,0879 1,0890 -1,5% EUR/JPY 165,82 +0,2% 165,50 165,80 +6,6% EUR/GBP 0,8394 -0,0% 0,8397 0,8386 -3,2% GBP/USD 1,2956 +0,0% 1,2956 1,2986 +1,8% USD/JPY 152,47 +0,2% 152,12 152,24 +8,2% USD/KRW 1.374,05 -0,4% 1.374,05 1.374,15 +5,9% USD/CNY 7,1046 -0,0% 7,1054 7,0916 +0,1% USD/CNH 7,1082 -0,0% 7,1106 7,1003 +2,0% USD/HKD 7,7745 +0,0% 7,7726 7,7732 -0,5% AUD/USD 0,6594 +0,1% 0,6586 0,6593 -3,2% NZD/USD 0,5979 +0,1% 0,5974 0,5990 -5,4% Bitcoin BTC/USD 68.342,00 +0,6% 67.923,35 68.923,90 +56,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,53 71,47 +0,1% +0,06 +1,1% Brent/ICE 75,16 75,08 +0,1% +0,08 +0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.734,59 2.737,03 -0,1% -2,44 +32,6% Silber (Spot) 32,46 32,45 +0,0% +0,01 +36,5% Platin (Spot) 985,98 983,50 +0,3% +2,48 -0,6% Kupfer-Future 4,47 4,43 +0,8% +0,04 +13,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

