Die Aktie von Heidelberg Materials verzeichnete am Donnerstag einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent auf 102,60 Euro. Trotz einer rückläufigen Nachfrage im ersten Halbjahr und sinkenden Erlösen in allen Regionen konnte der Baustoffkonzern seine Position am Markt behaupten. Höhere Preise kompensierten teilweise die niedrigeren Absatzmengen, was zu einer stabilen Entwicklung des Aktienkurses führte.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,23 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 116,59 Euro, was ein erhebliches Potenzial für die Aktie andeutet. Mit einem erwarteten Gewinn pro Aktie von 11,16 Euro für 2024 zeigt sich Heidelberg Materials trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen widerstandsfähig und zukunftsorientiert.

