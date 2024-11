Cleveland-Cliffs Inc. verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von 4%, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das dritte Quartal 2024 verfehlt hatte. Der US-amerikanische Eisenerzproduzent meldete enttäuschende Zahlen, wobei sowohl der Gewinn als auch der Umsatz hinter den Prognosen der Analysten zurückblieben. Diese Entwicklung spiegelt die aktuellen Herausforderungen wider, mit denen der Stahlsektor konfrontiert ist.

Detaillierte Quartalsergebnisse

Die Quartalsbilanz offenbarte einen Verlust von 242 Millionen US-Dollar, was die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens in einem volatilen Marktumfeld unterstreicht. Trotz dieser Rückschläge bleibt Cleveland-Cliffs ein bedeutender Akteur in der Metallverarbeitung und versucht, seine Position als führender Eisenerzproduzent in den USA zu behaupten.

[...]

Hier weiterlesen