Die Rimini Protect Advanced Database Security Suite bietet noch mehr Flexibilität und erweiterter Sicherheit für Anwendungen wie Oracle, SAP, IBM oder PostgreSQL, mit Funktionen, die bei keinem anderen Drittanbieter erhältlich sind

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat heute neue und erweiterte Dienste und Lösungen für die Datenbanksicherheit vorgestellt, um allen Unternehmen eine maßgeschneiderte, flexible und proaktive Abdeckung bereitzustellen ganz gleich, ob sie derzeit vom Anbieter unterstützt werden oder nicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241104570675/de/

Rimini Street Announces Expansion of its Database Security Solutions Providing Even More Extensive Security and Compliance Capabilities for Most Common Commercial and Open-Source Databases (Graphic: Business Wire)

Die Rimini Protect Advanced Database Security Suite (ADSS) baut auf Advanced Database Security (ADS) auf, einer Zero-Day-Defense-Sicherheitslösung, die ganze Kategorien von Schwachstellen und die damit verbundenen Sicherheitslücken adressiert.

Derzeit umfasst ADSS:

Database Assessment

Database Discovery

Custom Rules

Als Ergänzung ist geplant:

Security Rule Software Development Kit (SDK) im Jahr 2025

Diese neuen ADSS-Module sind einzeln oder als Bundle über ein Abonnementmodell erhältlich, das nur von Rimini Street angeboten wird. Zusammen mindern die ADSS-Lösungen und -Dienste die Risiken, indem kritische Datenbanken lückenlos überwacht und proaktiv geschützt werden. Mit Rimini Street haben Unternehmen mehr Kontrolle über ihren Sicherheitsstatus zu flexiblen Kosten. Zudem können die Kunden das Know-how des Sicherheitsteams nutzen, um die Vorteile dieser neuen Module mit Security Managed Services und Security Professional Services zu maximieren.

"Als Vorreiter der ADS-Lösungstechnologie für den Support von Drittanbietern haben wir von Versuchen Kenntnis erhalten, unseren einzigartigen und stetig evolvierenden Ansatz zu kopieren", so Gabe Dimeglio, Group Vice President und General Manager von Rimini Protect. "Aufgrund unserer Stellung als bewährter globaler Marktführer für den Support von Drittanbietern müssen wir höhere Standards erfüllen. Deshalb investieren wir weiterhin in Partnerschaften und entwickeln interne Talente für die Implementierung, den Betrieb und die Lösung der Sicherheitsprobleme von Unternehmensdatenbanken."

Erweiterung der Advanced Database Security (ADS) zur Advanced Database Security Suite (ADSS) mit neuen exklusiven Funktionen für unverzichtbare Sicherheits- und Compliance-Fähigkeiten

Die erweiterten Funktionen bieten Kunden folgende Vorteile:

Database Assessment: Unterstützt die Überwachung der Umgebung und eine effizientere Identifizierung von Sicherheits- und Konformitätsproblemen durch mehr als 7.000 Sicherheitsprüfungen, darunter Audit-Einstellungen, Prüfungen der Datenbankkonfiguration und Schwachstellen-Scans sowie Compliance-Benchmarks für etablierte gesetzliche Standards wie HIPAA, PCI-DSS, GDPR, SOX und andere.

Unterstützt die Überwachung der Umgebung und eine effizientere Identifizierung von Sicherheits- und Konformitätsproblemen durch mehr als 7.000 Sicherheitsprüfungen, darunter Audit-Einstellungen, Prüfungen der Datenbankkonfiguration und Schwachstellen-Scans sowie Compliance-Benchmarks für etablierte gesetzliche Standards wie HIPAA, PCI-DSS, GDPR, SOX und andere. Database Discovery: Identifiziert vergessene Datenbanken, entdeckt und schützt Daten im gesamten Bereich der Datenbank und sorgt dafür, dass die Benutzer über angemessene Zugriffsrechte verfügen.

Identifiziert vergessene Datenbanken, entdeckt und schützt Daten im gesamten Bereich der Datenbank und sorgt dafür, dass die Benutzer über angemessene Zugriffsrechte verfügen. Custom Rules: Ermöglicht die Erstellung unternehmensspezifischer Regeln für Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Anforderungen, wie etwa benutzerdefinierte Sicherheitsrichtlinien für Branchenvorschriften oder IT-Governance-Standards, Verbesserung von Änderungskontrollverfahren, Protokollierung von Zugriffen auf sensible Daten oder eskalierte Berechtigungen für Audits und Schwellenwertwarnungen.

Ermöglicht die Erstellung unternehmensspezifischer Regeln für Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Anforderungen, wie etwa benutzerdefinierte Sicherheitsrichtlinien für Branchenvorschriften oder IT-Governance-Standards, Verbesserung von Änderungskontrollverfahren, Protokollierung von Zugriffen auf sensible Daten oder eskalierte Berechtigungen für Audits und Schwellenwertwarnungen. Security Rule SDK: Das SDK wird dem Rimini Protect-Team die Entwicklung von Sicherheitsregeln ermöglichen, um Datenbanken vor neuen Bedrohungen und Angriffen zu schützen ein Differenzierungsmerkmal von Rimini Street unter Drittanbietern von Supportleistungen.

Als einziger Drittanbieter auf dem Markt bietet Rimini Street seinen Kunden die Möglichkeit, diese benutzerdefinierten Regeln für spezifische Anforderungen an Governance, Risikomanagement und Compliance zu erstellen. Mit Security Managed Services oder Security Professional Services können jetzt auch Regeln für bestimmte Situationen entwickelt werden.

"Die Fähigkeit von Rimini Street, neue Sicherheitsregeln und benutzerdefinierte Regeln zu entwickeln, wird ein echter Gamechanger für die Datenbanksicherheit unserer Kunden sein. Wir werden das umfangreiche Datenbank- und Sicherheits-Know-how und die Erfahrung von Rimini Street nutzen, um neue Sicherheitsregeln zu erstellen, die kommerzielle und Open-Source-Datenbanken proaktiv vor Bedrohungen schützen und kritische Sicherheits- und Compliance-Funktionen bereitstellen, die nirgendwo sonst erhältlich sind. Den möglichen Anwendungsfällen für benutzerdefinierte Regeln sind keine Grenzen gesetzt von der Prüfung von Finanztransaktionen oder der Benachrichtigung bei Änderungen von Berechtigungen bis hin zur Sperrung bestimmter Aktionen oder Änderungen an der Datenbank oder der Datenbankstruktur. Diese umfassende Lösung bietet relevante Durchsetzungs-, Compliance-, Prüfungs- und Reporting-Funktionen, die auf die realen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind", so Dimeglio.

Erweiterte Datenbanksicherheit als Grundlage für proaktiven Schutz und aktive Abwehr

Die Rimini Protect Advanced Database Security Suite ergänzt und verbessert die vorhandenen Sicherheitsstrategien, indem sie Datenbanken vor aktiven Exploits, bekannten und unbekannten Zero-Day-Bedrohungen und Schwachstellen schützt. Dazu sind keine Änderungen des Herstellercodes oder der Sicherheitspatches erforderlich.

Die wichtigsten Vorteile von ADSS sind:

Benutzerfreundlichkeit: Unkomplizierte Bereitstellungs- und Konfigurationsfunktionen erlauben dynamische Produkt- und Sicherheitsupdates, ohne die Datenbankdienste neu zu starten.

Unkomplizierte Bereitstellungs- und Konfigurationsfunktionen erlauben dynamische Produkt- und Sicherheitsupdates, ohne die Datenbankdienste neu zu starten. Erkennung: Eine granulare Datenbanküberwachung deckt mehrere Bereiche der Angriffsfläche von Datenbanken ab, einschließlich des Netzwerks, des lokalen Hosts und der Datenbank selbst.

Eine granulare Datenbanküberwachung deckt mehrere Bereiche der Angriffsfläche von Datenbanken ab, einschließlich des Netzwerks, des lokalen Hosts und der Datenbank selbst. Schutz: Vereitelt Eindringversuche, Datendiebstahl und sonstige Angriffe auf Datenbankmanagementsysteme (DBMS), ermöglicht die Aufhebung und Quarantäne des Datenbankzugriffs verdächtiger Benutzer und erfasst detaillierte Audit-Informationen und Benutzeraktivitäten für eine responsive digitale Forensik und rasche Reaktion auf Vorfälle (DFIR).

Für Ricoh Company, Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bildverarbeitung und digitale Transformationslösungen, brachte die Entscheidung zugunsten der Sicherheitsdienste von Rimini Street für seine Oracle-Datenbank Echtzeitschutz vor Zero-Day-Schwachstellen ohne längere Ausfallzeit.

Laut Keisuke Hamanaka, Deputy General Manager für Prozess-, IT- und Datenmanagement bei Ricoh, habe die Priorität des Unternehmens seit der Entscheidung, Oracle zu ersetzen, darin bestanden, seine bisherigen Systeme zu warten und zu schützen. "Nach einem Vergleich mit ähnlichen Dienstleistungen anderer Anbieter sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Rimini Street als einziger Partner den japanischen Markt mit den von uns angestrebten hochwertigen Support- und Sicherheitslösungen zu einem Preis unterstützt, der mit unseren finanziellen Zielen in Einklang steht", so Hamanaka.

Rimini Protect vermittelt IT-Führungskräften ein Gefühl von Sicherheit

Rimini Protect-Kunden profitieren von denselben branchenführenden Support-Prozessen und SLAs für sicherheitsrelevante Fälle, zum Beispiel:

Garantierte Reaktionszeit von 10 Minuten bei kritischen P1-Problemen

Häufige Aktualisierungsbenachrichtigungen für jeden einzelnen Fall

Ursachenanalyse zur Vermeidung künftiger Probleme

Ricoh nutzt sowohl Rimini Protect für seine Oracle-Datenbanken als auch Rimini Support für Oracle EBS-Services. Rimini Street hat dem Unternehmen Hunderte Millionen Yen an Upgrade-Kosten erspart und verfügt über hochqualifizierte Support-Experten, die die wichtigsten ERP- und Datenbanksysteme abdecken und deren Schutz gewährleisten können. Hamanaka fügt an: "Neben den unmittelbaren Vorteilen der Partnerschaft mit Rimini Street verschaffen uns diese Serviceleistungen die Gewissheit, dass die kritischen Daten in unseren Oracle-Datenbanken, die das EBS unterstützen, rundum geschützt sind."

"In einer stetig evolvierenden Bedrohungslandschaft entwickeln wir unseren Ansatz weiter, um die vielfältigen Sicherheitsbedenken unserer Kunden im Hinblick auf Datenbanken zu berücksichtigen", erklärt Dimeglio. "Ganz gleich, ob die Strategie für die Bedrohungsabwehr verbessert oder der Nutzen vorhandener Systeme maximiert werden soll Rimini Street bietet Sicherheit und eine verlässliche Partnerschaft, die sich für führende Unternehmen, sensible Regierungsbehörden und Hochsicherheitsorganisationen weltweit bewährt hat. Wir sind stolz auf unsere Erfolge beim Schutz unternehmenskritischer Systeme und unersetzbarer Daten, die immer wieder Ziel von Angriffen werden."

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Sicherheitsstatus Ihres Unternehmens mit der Rimini Protect Advanced Database Security Suite verbessern können.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "künftig", "beabsichtigen", "können", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung in anhängigen oder neuen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen einige unserer Geschäftspraktiken zu erfüllen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich makroökonomischer Trends und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen sowie der Produkte und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich einführen werden, sowie der voraussichtliche Zeitpunkt der Produkte und Dienstleistungen, die wir in Zukunft einführen werden; unsere Fähigkeit, unsere Umsätze zu steigern, unsere Kosten zu senken und unsere Umsätze zuverlässig zu prognostizieren; die erwarteten Auswirkungen des jüngsten und erwarteten zukünftigen Stellenabbaus und der damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu rekrutieren und an uns zu binden sowie wichtige Mitarbeiter im Unternehmen zu halten; unsere Geschäftsplanung, unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen und unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; unsere Pläne, das Angebot von Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Produkte einzustellen; die Volatilität unseres Aktienkurses und die damit verbundene Erfüllung der Börsenanforderungen; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, oder unser Versäumnis, angemessene Steuerrückstellungen anzulegen; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu erzielen; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Form 10-Q, der am 30. Oktober 2024 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Form 10-K, den Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241104570675/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com