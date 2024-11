FRANKFURT (dpa-AFX) - An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen dürften Anleger innehalten. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist am Mittwoch das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen großen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen größere Kurssprünge. So wird der deutsche Leitindex Dax am Morgen bestenfalls leicht im Plus erwartet.

Von "Hochspannung" sprach Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er prognostiziert den Dax am Dienstag in einer engen Handelsspanne. Das könne sich aber rasch ändern, denn vor und nach Wahlen in den USA erhöhten sich die Schwankungen "aus der Historie heraus oftmals beachtlich."

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex mit 19.170 Punkten leicht im Plus. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird ebenfalls gut behauptet erwartet.

Die Präsidentschaftswahl in den USA dürfte auch die Quartalsbilanzen der hiesigen Unternehmen in den Hintergrund drängen. Mit der DHL Group und Zalando legten zwei Dax-Unternehmen Geschäftszahlen vor. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten Zalando-Aktien um 2 Prozent zu, Papiere der DHL Group gaben nach.

Mit Blick auf die Nebenwerte kamen die Quartalszahlen von Hugo Boss, der Online-Apotheke Redcare Pharmacy und dem Dialyseanbieter FMC gut an, alle drei Aktien legten vorbörslich kräftig zu.

Derweil ließ ein Übernahmeangebot für die Salzgitter AG deren Kurs um 27 Prozent nach oben schnellen. Der zweitgrößte Anteilseigner GP Günter Papenburg AG erwägt zusammen mit TSR Recycling GmbH & Co. KG eine Kaufofferte für den Stahlhersteller./bek/mis

DE0005552004, DE0005785802, DE0006202005, DE0008469008, EU0009658145, DE000A0C4CA0, DE000A1PHFF7, DE000ZAL1111, NL0012044747