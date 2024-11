Blackmoor Investment Partners ("Blackmoor"), ein langfristiger Eigenkapitalinvestor und aktiver Eigentümer hochwertiger europäischer Aktiengesellschaften mit erheblichem Verbesserungspotenzial, hat Investitionen von Alex Savin angezogen und ihn zum Senior Partner ernannt.

Blackmoor wurde 2017 von Douglas Smith und Guido Schmidt-Chiari gegründet, um seinen Investoren überlegene Renditen zu bieten, indem es bewährte Private-Equity-Verfahren einsetzt, um Wertschöpfungsstrategien in seinen Beteiligungsunternehmen umzusetzen. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 25 Kerninvestitionen getätigt und Veränderungsprogramme in seinem gesamten Portfolio initiiert und umgesetzt, wodurch es die relevanten Benchmarks deutlich übertroffen hat.

Alex Savin bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Private Equity mit, da er bei Bain Companys Private-Equity-Praxis in London und Boston gearbeitet und eine der erfolgreichsten Private-Equity-Firmen in Mittel- und Osteuropa mitbegründet hat, die von globalen institutionellen Investoren unterstützt wurde und hervorragende Ergebnisse erzielte. Bevor er zu Blackmoor kam, leitete er Chrome Capital, eine Investmentfirma, die in ganz Europa und den USA tätig ist. Savin wird sich nun voll und ganz der Erweiterung und dem Ausbau des Blackmoor-Modells und der Skalierung des Geschäfts widmen. Mit Savin an Bord will das Führungsteam von Blackmoor auf den bisherigen Erfolgen aufbauen und seinen einzigartigen Private-Equity-Ansatz für öffentliche Investitionen verbessern, um ein bevorzugter Partner für globale Investoren zu werden, die in Europa überdurchschnittliche Renditen erzielen wollen.

Douglas Smith, Seniorpartner, bemerkte dazu: "Alex war mehrere Jahre lang ein wichtiger Berater für unser Unternehmen. Seine Ernennung ist für Blackmoor von entscheidender Bedeutung und signalisiert unsere Absicht, unseren Kernansatz im Bereich Private Equity für Investitionen auf dem öffentlichen Markt weiter zu stärken. In unserer Rolle als strategischer Referenzaktionär arbeitet Blackmoor mit Unternehmen und Mitaktionären zusammen, um operative Verbesserungen zu erschließen, die Unternehmensführung zu stärken und strategische Fusionen und Übernahmen (M&A) zu erleichtern, damit das volle Potenzial unserer Unternehmen ausgeschöpft werden kann. Unsere Fähigkeit, auf die beeindruckende, über 30-jährige Erfolgsbilanz und die Netzwerke von Alex zurückzugreifen, wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Private-Equity-Fähigkeiten in den Bereichen Origination, Engagement bis hin zum Exit vertiefen."

Alexander Savin, Seniorpartner, bemerkte: "Ich freue mich sehr, Blackmoor beizutreten, aufgrund der Stärke unseres Führungsteams, unserer Erfolgsbilanz und der Möglichkeiten, die sich für das Wachstum des Unternehmens bieten. Unsere überzeugte, themenbasierte Strategie wird es uns ermöglichen, zahlreiche Chancen in unseren Märkten zu nutzen. Ich freue mich darauf, dazu beizutragen, die Private-Equity-Kapazitäten von Blackmoor und sein Potenzial, überlegene Renditen für einen breiteren Pool von Investoren in Europa, den USA und weltweit zu generieren, zu erweitern."

Für Anfragen: https://Blackmoorip.com oder wenden Sie sich an enquiry@blackmoorip.com

Über Blackmoor

Blackmoor Investment Partners ist ein langfristiger Investor und aktiver Eigentümer einer begrenzten Anzahl strategischer Minderheitsbeteiligungen an hochwertigen europäischen Aktiengesellschaften mit erheblichem Wertschöpfungs- und M&A-Potenzial.

Wir streben danach, unseren Investoren langfristig überdurchschnittliche Renditen zu bieten, indem wir mit den Vorständen und der Geschäftsführung unserer Beteiligungsunternehmen zusammenarbeiten, um durch Verbesserungen in den Bereichen Strategie, Betrieb, Kapitalstruktur, Investor Relations und Umsetzung strategischer M&A-Möglichkeiten Werte zu erschließen.

Blackmoor Investment Partners Limited ist von der FCA zugelassen und wird von ihr reguliert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241104747330/de/

Contacts:

enquiry@blackmoorip.com