The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2024ISIN NameDE000HLB2M32 LB.HESS.-THR.IS.17/24XS1515173315 FONT.CO-OP.GRP. 16/24 MTNUS14913Q3B33 CATERP.F.SV. 19/24 MTNXS1716243719 PHILIP MORRIS INTL 17/24CH0384125115 HILTI AG 17-24DE000A2GSGE2 CONSUS R.ESTATE 17/24ES0L02411087 SPANIEN 23/24 ZOEU000A3K4EX4 EU 24-08.11.24PTTAPDOM0005 TAP-SGPS 19/24 REGSDE000DW6DA69 DZ BANK IS.A2301US444859BW11 HUMANA 23/26DE000DK03MP5 DEKA DL FESTZINS 21/24DE000DK07SQ1 DEKA FESTZINS ANL 22/24