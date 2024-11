Die Immobilienlandschaft in Deutschland erfährt eine bedeutende Verschiebung, da LEG Immobilien ihre Position durch die Übernahme der Mehrheitsanteile an Brack Capital Properties (BCP) stärkt. Diese strategische Akquisition, bei der LEG ihren Anteil an BCP auf 88,20 Prozent erhöht, verspricht weitreichende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Der Kaufpreis von etwa 219 Millionen Euro für die von ADLER gehaltenen 62,78 Prozent der BCP-Anteile entspricht einem Aktienpreis von 45 Euro, was einen beachtlichen Abschlag von 48 Prozent auf den Nettosachvermögenswert der BCP darstellt.

Synergien und Zukunftsaussichten

LEG plant, das Profitabilitätsniveau der BCP mittelfristig anzuheben, insbesondere durch Synergien in Finanzierung, Bewirtschaftung und Verwaltung. Diese Transaktion soll zum Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses beitragen, ohne wesentliche Auswirkungen auf den Beleihungsquotienten zu haben. Der Abschluss der Übernahme ist für Anfang 2025 vorgesehen, wobei ein vollständiger Erwerb einschließlich eines möglichen Squeeze-outs und Delistings in den darauffolgenden Monaten erwartet wird. Die Marktreaktion auf diese Neuigkeiten zeigte sich in einer nachbörslichen Wertsteigerung der ADLER-Aktien um mehr als 12 Prozent.

