München & Mühlheim an der Ruhr, 5. November 2024 - JOLT Energy, ein führender Anbieter für urbane Schnellladestationen, und IMO Car Wash, das weltweit größte Unternehmen für Autowaschanlagen, schließen eine Standortpartnerschaft. Ziel der Kooperation ist es, die Attraktivität der IMO-Standorte weiter zu erhöhen und Elektroautofahrern ein umfassendes "One-Stop-Erlebnis" zu bieten. Neben Waschen und Saugen können Kunden künftig an ausgewählten Standorten auch ultraschnell laden. Durch zusätzliche Serviceangebote, wie etwa Paketstationen, entsteht so ein Mehrwert für Kunden, der alle Anforderungen an Mobilität und Servicekomfort an einem Ort erfüllt. IMO Car Wash profitiert dabei von einer zusätzlichen Einnahmequelle, ohne selbst investieren zu müssen. JOLT finanziert, baut und betreibt die Ladeinfrastruktur.

JOLT's Strategie: Schnelllade-Cluster in europäischen Metropolen

JOLT verfolgt die langfristige Vision, ein Netzwerk aus Hochleistungslade-Cluster in europäischen Städten zu etablieren. Mit batteriegestützten High Power Charging-Ladesystemen (HPC) mit bis zu 300 kW Ladeleistung, die auf minimale Platzanforderungen ausgelegt sind und keinen aufwendigen Netzausbau benötigen, bietet JOLT eine flexible und skalierbare Lösung für städtische Räume. Durch die Zusammenarbeit mit privaten Standortpartnern wie Waschanlagen, Tankstellen, Supermärkten und Büroimmobilien sowie sowie Kommunen auf öffentlichen Flächen, schafft JOLT innerstädtisches Schnelllade-Cluster. Neben Deutschland und den Niederlanden ist JOLT seit Oktober auch in Stockholm aktiv.

"Unsere Schnellladeinfrastruktur ist der Schlüssel, um den Übergang zur Elektromobilität in den Städten zu beschleunigen", erklärt Maurice Neligan, CEO von JOLT Energy. "Die Partnerschaft mit IMO Car Wash bietet eine einzigartige Möglichkeit, IMO Wash-Kunden einen Mehrwert zu bieten und unser Ladenetzwerk zu erweitern. Kunden kommen nicht nur zum Waschen und Saugen, sondern haben jetzt einen weiteren Grund, den Standort anzufahren: Schnelles und zuverlässiges Laden ihres Elektrofahrzeugs zu attraktiven Konditionen über die JOLT-App."

Pilotprojekt an fünf Standorten und zukünftige Expansion

Das Pilotprojekt startet an fünf IMO Car Wash-Standorten, die mit Schnellladestationen ausgestattet werden. Diese befinden sich in Berlin, Dresden sowie dem westlichen Ruhrgebiet. Ziel ist es, das Konzept im kommenden Jahr auf weitere Standorte auszuweiten. Die Partnerschaft erlaubt es IMO Car Wash, die vorhandenen, freien Standortflächen ohne großen technischen Aufwand noch effizienter zu nutzen und so einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Dank der einfach zu installierenden Ladetechnologie erfolgt die Umsetzung schnell: Von der Standortauswahl bis zur Inbetriebnahme vergehen häufig lediglich sechs Monate. IMO Car Wash profitiert von der schnellen Realisierung, indem es seine Serviceangebote ohne eigenen Aufwand erweitert und so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Waschstraßen schafft. "Wir freuen uns, mit JOLT zu kooperieren, einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner, der uns dabei hilft, mit der Schaffung eines Ladeangebots unsere Standorte zukunftssicher auszurichten", so Carsten Karasch, Managing Director Germany von IMO Car Wash.

Bis 2025 plant JOLT die Erweiterung der Kooperation mit IMO Car Wash auf weitere städtische Gebiete in Deutschland, um den steigenden Bedarf an Schnellladeinfrastruktur zu decken und die urbane Elektromobilität weiter voranzutreiben.

Über Jolt Energy

JOLT Energy wurde 2019 gegründet und ist ein wegweisender Betreiber von Ladestationen (CPO) mit Sitz in Dublin und München. Die High-Power-Charging (HPC)-Infrastruktur von JOLT liefert bis zu 300 kW Ladeleistung und ermöglicht es Elektrofahrzeugen, in nur fünf Minuten rund 100 km Reichweite zu gewinnen. Als Spezialist für die Entwicklung, Finanzierung und den Betrieb eines ultraschnellen Ladenetzes steht JOLT an der Spitze der Energie- und Mobilitätswende und integriert zuverlässige Ladeinfrastruktur an hochfrequentierten innerstädtischen Standorten. Die Strategie von JOLT konzentriert sich auf den Aufbau skalierbarer HPC-Ladecluster in Ballungsräumen. Durch Partnerschaften mit dem öffentlichen Sektor sowie Unternehmen wie Tankstellen, Supermärkten und anderen strategischen Standorten will JOLT ultraschnelles Laden in Stadtzentren in ganz Europa und Nordamerika zugänglich machen.



Über IMO

Die IMO Car Wash Group ist mit rund 700 Autowaschanlagen weltweit der größte Anbieter in diesem Bereich. Gegründet 1965 in Deutschland als Lizenznehmer der Patente von Weigele und Sulzberger, betreibt der Konzern heute Waschstraßen in 12 Ländern im Herzen Europas und Australiens. In Deutschland sorgt die Tochtergesellschaft IMO Autopflege GmbH , mit Verwaltungszentrale in Düsseldorf, an etwa 280 Standorten unter der Marke IMO Car Wash für professionelle wie nachhaltige Fahrzeugpflege. Allein in Deutschland werden jährlich rund 10 Millionen Fahrzeuge gewaschen.

Seit 2020 gehört die IMO Car Wash Group zur Driven Brands-Familie, NASDAQ-gelistet und ansässig in Charlotte, North Carolina, USA. Driven Brands ist das größte Unternehmen für Kfz-Dienstleistungen in Nordamerika und bietet eine breite Palette an Services für Privat- und Geschäftskund*innen an, darunter Autowäschen, Ölwechsel, Glasdienstleistungen, Reparaturen, Lackierungen und vieles mehr.

