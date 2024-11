Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Woche der Trump-Trades (Kursverluste bei Bonds, Kursgewinne beim USD) startete am US-Rentenmarkt mit einem Paukenschlag, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries sei am Montag zweistellig gesunken (um 11 Basispunkte auf 4,27%). Neue Umfrageergebnisse vom Wochenende über einen Vorsprung von Harris im Bundesstaat Iowa (traditionell republikanisch) hätten sich instantan in den Kursen von US-Staatsanleihen gezeigt. Auch in Europa habe der Rentenmarkt dies neben mahnenden Äußerungen von Bundesbankchef Nagel über pot. bevorstehenden Zollerhöhungen nach dem Ausgang der US-Wahl wohlwollend zur Kenntnis genommen. ...

