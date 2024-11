DJ MÄRKTE ASIEN/Konjunkturzuversicht sorgt für Kauflaune in China

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Insgesamt uneinheitlich ist es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zugegangen. Übergeordnet war zwar die nun stattfindende US-Präsidentschaftswahl das beherrschende Thema, dennoch wurden die Tagestendenzen noch einmal von anderen Faktoren bestimmt.

Der japanische Nikkei-Index legte nach der Feiertagspause am Montag um 1,1 Prozent auf 38.475 Punkte zu, laut Händlern befeuert von der Hoffnung auf gut ausfallende Unternehmensergebnisse. Dazu stützte aber auch der schwächere Yen. In Schanghai stieg das Marktbarometer um 2,3 Prozent, in Hongkong (Späthandel) um 1,4 Prozent. In Südkorea kam der Kospi nach seiner Rally vom Vortag bei dünnen Umsätzen mit Gewinnmitnahmen um 0,5 Prozent zurück, in Sydney ging es um 0,4 Prozent nach unten.

An den chinesischen Börsen wurde die Stimmung nach einem von Zurückhaltung geprägten Start beflügelt von einem weiter in den Expansion anzeigenden Bereich gestiegenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Oktober. Für Zuversicht sorgte dazu die Aussage von Premierminister Li Qiang, wonach die chinesische Wirtschaft ihr Wachstumsziel von "rund 5 Prozent" dieses Jahr erreichen wird. Die chinesische Wirtschaft habe ein starkes Fundament und habe positiv auf die Stimulierungsmaßnahmen Ende September reagiert, so der Politiker. Derweil setzt der Markt darauf, dass möglicherweise noch im Verlauf der Woche weitere Stimuli seitens Pekings verkündet werden.

Gesucht waren in Hongkong Technologietitel wie Sunny Optical (+13,7%) oder der Halbleiterwert SMIC (+4,6%) gesucht. Kursgewinne verzeichneten auch Aktien aus dem Immobiliensektor, zumal der Markt insbesondere hier auf weitere Stimuli hofft. China Vanke gewannen 2,9 und Longfor 2,7 Prozent. Im Autosektor überwogen nach den Aufschlägen vom Montag weitere Kursgewinne.

In Sydney bremste die australische Notenbank. Sie ließ wie erwartet die Leitzinsen unverändert, schließt mit Blick auf den weiteren Zinspfad aber selbst Zinserhöhungen zumindest nicht aus. Dagegen hofft der Markt auf baldige Zinssenkungen. Der Austral-Dollar zog in Reaktion darauf an.

Unter den Einzelwerten verloren in Tokio Mitsubishi Heavy Industries nach der Zahlenvorlage 2,5 Prozent. In Sydney sackten Domino's Pizza Enterprises um 6,3 Prozent ab, belastet davon, dass CEO Don Meij nach 22 Jahren im Amt, nun in den Ruhestand gehen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.131,80 -0,4% +7,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.474,90 +1,1% +13,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.576,88 -0,5% -3,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.386,99 +2,3% +13,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.860,34 +1,4% +20,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.571,55 -0,0% +9,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.618,33 +0,1% +10,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0887 +0,1% 1,0879 1,0890 -1,4% EUR/JPY 165,77 +0,2% 165,50 165,80 +6,5% EUR/GBP 0,8388 -0,1% 0,8397 0,8386 -3,3% GBP/USD 1,2978 +0,2% 1,2956 1,2986 +2,0% USD/JPY 152,24 +0,1% 152,12 152,24 +8,0% USD/KRW 1.376,49 +0,2% 1.374,05 1.374,15 +6,1% USD/CNY 7,1096 +0,1% 7,1054 7,0916 +0,1% USD/CNH 7,1072 -0,0% 7,1106 7,1003 +2,0% USD/HKD 7,7733 +0,0% 7,7726 7,7732 -0,5% AUD/USD 0,6611 +0,4% 0,6586 0,6593 -2,9% NZD/USD 0,5992 +0,3% 0,5974 0,5990 -5,2% Bitcoin BTC/USD 68.734,75 +1,2% 67.923,35 68.923,90 +57,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,41 71,47 -0,1% -0,06 +1,0% Brent/ICE 75,03 75,08 -0,1% -0,05 +0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.740,55 2.737,03 +0,1% +3,53 +32,9% Silber (Spot) 32,59 32,45 +0,4% +0,14 +37,1% Platin (Spot) 989,25 983,50 +0,6% +5,75 -0,3% Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,7% +0,03 +12,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2024 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.