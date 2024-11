EQS-Media / 05.11.2024 / 09:00 CET/CEST

München, den 05. November 2024 - WTS, ein globaler Full-Service-Anbieter für Steuerberatungsleistungen sowie Financial & Deal Advisory, wächst weiter und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 einen Rekordgruppenumsatz von € 241,9 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Der größte Wachstumstreiber im vergangenen Jahr war der Geschäftsbereich Tax, der seine Marktdurchdringung in nahezu allen Beratungsfeldern weiter ausbauen konnte. WTS berät zwischenzeitlich 95% der DAX40 Unternehmen und ist darüber hinaus zum Berater mittelständisch geprägter Weltmarktführer avanciert.



"In nahezu allen steuerlichen Services, von Corporate Tax über HR Taxes und Tax-CMS bis zum Business Partnering haben wir deutlich zugelegt. Dabei sind insbesondere unsere Beratungsleistungen in den Bereichen, in denen wir bereits marktführend sind, hervorragend gelaufen. Dazu zählen unter anderem Pillar Two, Umsatzsteuer inklusive ViDA/eRechnung, Financial Services und die Beratung rund um internationale Projekte & Betriebsstätten", erklärt Fritz Esterer, CEO der WTS-Gruppe.



Das vergangene Jahr stand zudem im Zeichen der Erweiterung der digitalen Services und der AI-Initiative. So wurde der plAIground erfolgreich am Markt eingeführt und wird seitdem von allen Mitarbeitenden von WTS und zahlreichen Mandanten genutzt. Die AI-Plattform kombiniert erstmals qualitätsgesichertes steuerliches Fachwissen mit der Leistungsfähigkeit fortschrittlicher generativer Sprachmodelle.



"Die Nachfrage nach unserer AI-Plattform ist enorm. In vielen Gesprächen wurde deutlich, dass AI zwar ganz oben auf der Agenda steht, der Einstieg jedoch oft als zu komplex angesehen wird. Mit dem plAIground bieten wir gemeinsam mit unserem Partner PSP eine Lösung, die einen einfachen Zugang zur AI-Welt ermöglicht und gleichzeitig erstklassige Ergebnisse liefert", erläutert Esterer.



Auch der Geschäftsbereich Digital hat sich entsprechend positiv entwickelt. Die Integration von Automatisierungslösungen in steuerliche Disziplinen ist eine zentrale strategische Ausrichtung der WTS-Gruppe. Ebenso hat sich WTS Advisory in einem schwierigen Markt behaupten können.



Fünf Titel bei den European Tax Awards unterstreichen positive Geschäftsentwicklung



Die sehr erfreuliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde durch den Gewinn von insgesamt fünf Titeln bei den European Tax Awards eindrucksvoll bestätigt. Am 18. September wurde WTS bei den diesjährigen ITR European Tax Awards als "German Transfer Pricing Firm of the Year" ausgezeichnet, während die in über 100 Ländern vertretene internationale Steuerpraxis von WTS Global vier weitere Titel erringen konnte. Zudem wurde Jürgen Scholz, WTS-Vorstand und Chairman of the Board von WTS Global, als "Indirect Tax Practice Leader of the Year" geehrt.



Die prämierten Kategorien umfassen: German Transfer Pricing of the Year

European Indirect Tax Advisory Firm of the Year

European Tax Technology Provider of the Year

Africa Tax Firm of the Year

Africa Transfer Pricing Firm of the Year

Indirect Tax Practice Leader of the Year (Jürgen Scholz)

Über WTS

WTS ist ein globaler Full-Service-Anbieter für Steuerberatungsleistungen sowie Financial & Deal Advisory. Mit mehr als 1.600 Expertinnen und Experten in Deutschland und einer der fortschrittlichsten Digitaleinheiten weltweit entwickelt WTS innovative und integrierte Lösungen, um Steuer- und Finanzfunktionen sicher durch zunehmende regulatorische Herausforderungen zu navigieren und beim digitalen Wandel zu unterstützen.



Das Beratungsangebot von WTS wird durch die drei Geschäftsbereiche Tax, Advisory und Digital repräsentiert. WTS verzichtet bewusst auf die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und ist damit ein unabhängiger und langfristiger Partner.



WTS ist in Deutschland an 14 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten.

Weitere Informationen: wts.com/de



Pressekontakt WTS

Florian Kestler

Friedenstraße 22

81671 München

Telefon: +49 (0) 162 2444833

florian.kestler@wts.de

Emittent/Herausgeber: WTS Group AG

Schlagwort(e): Dienstleistungen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.