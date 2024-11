Krypto Prognose: Vorsicht! US-Wahl nur Ablenkung, Arthur Hayes klar bullisch

Der Bitcoin-Kurs stagniert weiter, in den vergangenen sieben Tagen gab es rund 3 Prozent Verluste. Aktuell wird die wertvollste Kryptowährung der Welt bei rund 68.600 US-Dollar gehandelt. Vor der US-Wahl bauen Anleger ihr Exposure im Kryptomarkt ab. Vom Verlaufshoch bei rund 73.500 US-Dollar gab es eine schnelle Korrektur. Nun mahnt der Krypto-Unternehmer Arthur Hayes jedoch zur Vorsicht. Denn seiner Meinung nach sei die US-Wahl nur Ablenkung von den eigentlichen Themen, mit denen sich Krypto-Anleger beschäftigen sollten.

Das erwartet Arthur Hayes von der US-Wahl

Arthur Hayes just called the election a distraction



He's betting on an impending flood of liquidity from global central banks to ignite crypto's next bull run.



Here is a masterclass playbook to his portfolio (already positioned ahead of elections) pic.twitter.com/cQiNBxSQKR - arndxt (@arndxt_xo) November 4, 2024

Jüngst betonte Arthur Hayes, dass die US-Wahl nur eine Ablenkung von den fundamentalen Kräften im Markt sei. Für ihn ist die entscheidende Variable nicht der Ausgang der Wahl, sondern die bevorstehende Welle an Liquidität, die von globalen Zentralbanken in die Märkte gespült werden könnte. Hayes argumentiert, dass diese anhaltenden expansiven Maßnahmen das Potenzial haben, eine neue Krypto-Hausse einzuleiten. Die Wahl selbst bewertet er lediglich als kurzfristige Unsicherheit - unabhängig vom Gewinner bleiben die politischen Interessen an erhöhter Liquidität erhalten. Entscheidend sei dabei das Risiko von Unsicherheit bei umstrittenen Wahlergebnissen, die kurzfristig Volatilität schaffen könnten. Doch langfristig sieht Hayes Kryptowährungen in einem Aufwärtstrend. So könnte ein Harris-Dump eine spannende Einstiegschance bieten.

Hayes priorisiert dabei klar Bitcoin gegenüber Altcoins, vor allem aufgrund seiner höheren Liquidität und Stabilität. In unsicheren Zeiten kann Bitcoin daher sicherer und weniger volatil sein, während Altcoins bei einer positiven Entwicklung von Bitcoin zwar profitieren könnten, jedoch höherer Risiken bergen. Seine Strategie ist hier klar: Bitcoin bleibt die robustere Wahl. Altcoins betrachtet Hayes auch weiterhin eher als spekulative Assets, die in einem volatilen Marktumfeld zusätzlichen Risiken ausgesetzt sind.

Von Bedeutung von Krypto sei Chinas potenziell bevorstehende wirtschaftliche Lockerung. Sollte China tatsächlich seine Geldpolitik ausweiten, könnte dies den globalen Inflationsdruck verstärken und die Märkte mit zusätzlicher Liquidität versorgen. Hayes sieht hier eine direkte Chance für den Kryptomarkt, von dieser Entwicklung zu profitieren. Dies gelte vor allem dann, wenn die Federal Reserve ebenfalls in eine Lockerungspolitik umschwenkt und damit die Märkte weiter unterstützt.

Ein zentrales Thema ist die Rolle der Fed und deren Entscheidung bezüglich Quantitative Tightening (QT) und Quantitative Easing (QE). Für Hayes ist die Haltung der Fed gegenüber QT oder QE entscheidend, da mehr Liquidität riskante Assets wie Kryptowährungen stützen würde. Die Entscheidung der Fed hat Auswirkungen auf den US-Dollar und somit indirekt auf Bitcoin. Eine expansive Geldpolitik der Fed könnte den Kryptomarkt weiter antreiben - dies sei die entscheidende Kraft im Kryptomarkt in 2024.

Die zunehmende Beliebtheit von Meme-Coins bezeichnet Hayes als Symptom der spekulativen Psychologie im Markt. Diese Coins sind seiner Meinung nach für langfristige Anleger ungeeignet und stellen vor allem für jene eine Option dar, die eine hohe Risikotoleranz besitzen.

Abschließend rät Hayes auch im Jahr 2024 und insbesondere unmittelbar vor der US-Wahl zu Geduld und Fokus. Inmitten von politischem Wetteifern bleibe Bitcoin seiner Ansicht nach eine zentrale Möglichkeit, um sich gegen die Entwertung von Fiat-Währungen abzusichern. Daran können weder ein Präsident Trump oder eine Präsidentin Harris etwas ändern.

Krypto-Tipp: FreeDum Fighters setzt auf US-Wahl - Trump oder Harris?

Rund um die US-Wahl gibt es natürlich einige Projekte mit Potenzial - sei es der Trump-Meme-Coin MAGA oder der neue Presale von FreeDum Fighters. Der Meme-Coin FreeDum Fighters hat mittlerweile schon über 425.000 US-Dollar im Presale erreicht und lockt Investoren mit einer jährlichen Rendite von rund 280 Prozent auf das Staking von DUM-Token an, bei einer Entscheidung für den MAGATRON-Charakter. Die Idee, politische Themen satirisch aufzugreifen, spricht insbesondere Anleger an, die sich für die amerikanische Politik interessieren.

Im Zentrum des Projekts steht ein symbolisches Kräftemessen zwischen zwei Figuren, MAGATRON und Kamacop 9000. Diese sollen das politische Spektrum der USA humoristisch widerspiegeln. Durch das Staking der DUM-Token können Nutzer ihren bevorzugten Charakter unterstützen und Einfluss auf das virtuelle Machtgefüge nehmen. Zusätzlich fördert das Projekt die Teilnahme an wöchentlichen Debatten und anderen Community-Events, wodurch es eine lebendige Plattform für Diskussion und Reflexion bietet. Dies soll dazu beitragen, den oft ernsten Wahlkampf humoristisch zu kommentieren, ohne dessen reale Bedeutung zu untergraben.

Die Tokenomics von FreeDum Fighters sind strategisch gestaltet, um Investoren anzuziehen und das langfristige Wachstum zu fördern. Insgesamt 108 Milliarden DUM-Token werden im Presale angeboten, was 40 Prozent des gesamten Tokenvolumens ausmacht. Dies ermöglicht frühen Investoren den Kauf zu günstigen Preisen, die während des Presales regelmäßig steigen. Weitere 54 Milliarden Token werden für die Liquidität auf dezentralen Börsen reserviert, um den Handel zu erleichtern. Ein zusätzliches Anreizsystem mit 27 Milliarden Token belohnt Teilnehmer an Debatten, während 54 Milliarden Token als Staking-Belohnungen und 27 Milliarden für zukünftige Listings und Marketingaktionen bereitgestellt werden. Alles ist darauf ausgerichtet, auch nach der aktuellen US-Wahl relevant zu bleiben. Denn PolitFi-Token funktionieren auch bereits Monate vor der Wahl.

Interessierte Investoren können ihre DUM-Token direkt auf der Website erwerben und sie für eine der beiden Figuren im Staking einsetzen. Das Ziel von FreeDum Fighters ist es, eine langfristige Plattform zu schaffen, die politische Diskussionen auch über die Wahlen hinaus begleitet und Investoren eine humorvolle Perspektive auf das politische Geschehen bietet. Wer das spannend findet, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, BNB oder USDT gegen DUM.

