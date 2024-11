Köln (ots) -Seit sieben Jahren ist die Betrügerin Ruja Ignatova spurlos verschwunden. Sie ist durch Kryptowährung reich geworden und beschäftigt die Strafverfolgungsbehörden weltweit. Das FBI hat Ende Juni 2024 ihr Kopfgeld auf fünf Millionen Dollar erhöht. Die Dokumentation "Kryptoqueen - Die Jagd" (ab 9. November in der ARD Mediathek) geht den neuen Spuren nach. Auch der vierteilige Podcast "Die Kryptoqueen - Ruja Ignatova und ihr Milliardenbetrug" (ab 9. November in der ARD Audiothek) widmet sich der Geschichte des Betrugs, dem Aufstieg, Fall und mysteriösem Verschwinden von Ignatova.Dokumentarfilmer und Podcast-Autor Johan von Mirbach ist es für die WDR-Produktionen gelungen, mit den LKA-Zielfahndern, die den Fall in Deutschland betreuen, zu sprechen: "Ungewöhnlicherweise haben uns die Behörden Einblick in die Ermittlungen gewährt. Ihre Erkenntnisse widersprechen den Gerüchten über Ruja Ignatovas angebliche Ermordung."Für die WDR-Redakteurinnen Christiane Hinz und Jutta Krug ist Ruja Ignatovas Fall noch nicht auserzählt: "Die Entwicklungen der letzten zwei Jahre lesen sich wie ein Krimi: Mord, Verschwinden, Knast, internationale Immobilien, Betrug und immer geht es um das große, schnelle Geld, nach dem gejagt wird. Im Mittelpunkt eine schillernde Person, die Kryptoqueen, eine schlaue, glamouröse Drahtzieherin und die Frage, ob sie noch lebt oder ermordet wurde."Seit 2017 ist Ruja nach einem Milliardenbetrug mit der erfundenen Kryptowährung OneCoin wie vom Erdboden verschwunden. Der WDR hat den Fall bereits 2022 in der vierteiligen Doku-Serie "Die Kryptoqueen" erfolgreich in der ARD Mediathek erzählt. Diese Folgen sind weiterhin abrufbar. Ab dem 9. November geht die Jagd weiter."Kryptoqueen - Die Jagd" von Johan von MirbachEine Vincent Filmproduktion im Auftrag des WDR.Redaktion: Christiane Hinz, Jutta KrugAb dem 9. November in der ARD MediathekAusstrahlung im WDR Fernsehen am 13. November, 23 Uhr"Die Kryptoqueen - Ruja Ignatova und ihr Milliardenbetrug"Vierteiliger Podcast von Johan MirbachRedaktion: Pia Meis-Duchateau, Nikolaus SteinerAb dem 9. November in der ARD AudiothekFotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5901638