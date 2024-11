München (ots) -CONINTEC feiert 20 Jahre Erfolg als führender Anbieter von Outsourcing Dienstleistungen in Best-Cost Countries und wird heute als unverzichtbarer Partner für Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung, EDA, IT-Sicherheit und Softwareentwicklung anerkannt. Unter der Leitung von Dr.-Ing. Hans Schwendner hat CONINTEC seit 2003 maßgeschneiderte Entwicklungspartnerschaften aufgebaut, die internationale Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützen. Für seine herausragende Expertise im Outsourcing wurde Dr.-Ing. Hans Schwendner zum Top Experten 2024 gekürt.Outsourcing in Best-Cost Countries: Eine Erfolgsstrategie für die ZukunftIn einer zunehmend globalisierten Wirtschaft ist die richtige Partnerschaft entscheidend für den langfristigen Erfolg. CONINTEC unterstützt Unternehmen durch internationale Partnerschaften ihre Innovationskraft und Agilität zu stärken, Kosten zu optimieren und den Zugang zu hochqualifizierten Talenten sicherzustellen. Der Fokus liegt dabei auf sogenannten Best-Cost Countries - Länder, die durch ihre wirtschaftliche Effizienz und geographische Nähe, insbesondere Osteuropa, eine strategische Rolle einnehmen. "Unsere Vision ist es, Unternehmen dabei zu helfen, sich über Grenzen hinaus zu entwickeln. Mit unserer Expertise bieten wir maßgeschneiderte Partnerschaften, die langfristig erfolgreich sind und auf gemeinsamen Interessen und Werten basieren", erklärt Dr.-Ing. Hans Schwendner, Gründer und Inhaber von CONINTEC.Auszeichnung und Aufnahme in den Experten- und Kompetenzkreis"Mit über 35 Jahren Erfahrung in Führungspositionen bei renommierten Unternehmen wie Siemens, Infineon Technologies und Micronas, verfügt Dr.-Ing. Hans Schwendner über umfassendes Know-how im Bereich der Internationalisierung von Entwicklungsprozessen. Seine Überzeugung, dass internationale Partnerschaften der Schlüssel zum Erfolg sind, führte 2003 zur Gründung von CONINTEC. Heute zählt das Unternehmen mit einem Portfolio von acht spezialisierten Partnerfirmen mit über 16.000 Experten zu den führenden Dienstleistern aus Osteuropa. Für seine umfassende Kompetenz und langjährige Erfahrung, haben wir Dr.-Ing. Hans Schwendner als TOP EXPERTE 2024 ausgezeichnet und ihn in unseren Experten- und Kompetenzkreis aufgenommen." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.Warum Osteuropa?Die Gründe, warum CONINTEC auf Osteuropa als Region für strategische Partnerschaften setzt, sind vielfältig:- Nearshore Outsourcing: die Nähe zu den osteuropäischen Partnerländern sorgt für kurze Kommunikationswege, schnelle Entscheidungsprozesse und sichert die notwendige Compliance bei regulatorischen Anforderungen.- Kosten: geringere Lohn- und Infrastrukturkosten bieten kompromisslose Kostenvorteile mit sehr gut ausgebildetem Personal und hoher Qualität der Infrastruktur- Innovationskraft: mit Kompetenz in modernen Technologien und den neuesten Anwendungsfeldern (Künstliche Intelligenz, Cyber Security, FinTech, eHealth, eMobility, etc.) wird Innovation unterstützt- Kulturelle Passung: eine starke kulturelle Kompatibilität fördert die Zusammenarbeit und minimiert Missverständnisse.Partnerschaften für die ZukunftDie Philosophie von CONINTEC ist klar: Technologische Zusammenarbeit allein reicht nicht aus. "Für den langfristigen Erfolg müssen die Unternehmensinteressen übereinstimmen", betont Dr.-Ing. Hans Schwendner. Es geht darum, Partnerschaften aufzubauen, die auf Vertrauen, gemeinsamen Zielen und einer gemeinsamen Vision basieren. Unsere Portfoliopartner sind deshalb sehr sorgfältig ausgewählt:- Hohe Qualität der Dienstleistungen: Technologische Expertise und ein tiefes Fachwissen in Best Practices zeichnen die Partner aus. Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während unsere Portfoliopartner die technologischen Herausforderungen übernehmen.- Flexibilität und Skalierbarkeit: Die Partner bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden eingehen, und mit diesen in Umfang und Leistungstiefe wachsen.- Eigentümergeführte Unternehmen: Diese Struktur garantiert langfristiges Engagement und Innovationsbereitschaft. Durch die richtigen Beziehungen zu den Entscheidungsträgern wird ein tiefes Verständnis für die individuellen Unternehmensziele erreicht.Der Leitsatz "Die Zukunft gehört denen, die sich über Grenzen hinaus entwickeln" steht sinnbildlich für das Bestreben von CONINTEC, Unternehmen, den Weg zu internationalem Erfolg zu ebnen."CONnecting TEC-Companies" - so bringt CONINTEC seine Mission auf den Punkt. Das breite Spektrum an Kompetenzfeldern umfasst Digitalisierung, Cloud- und Webtechnologien, SAP, Salesforce, Cyber Security (NIS-2, DORA), Embedded Systems, Automotive, EDA, eMobility, eHealth, FinTech, IoT, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big Data, Blockchain, Low-/No-Code und AR/VR.Hervorragende Kompetenzen für die digitale Zukunft sind- Künstliche Intelligenz und Generative KI: Fortschritte in der KI ermöglichen verbesserte Datenanalysen, Automatisierung und personalisierte Nutzererlebnisse. Unsere Partner ermöglichen neue Wege durch Erfahrung und kreativer Nutzung neuester Tools wie ChatGPT und revolutionieren Prozesse.- Cyber Sicherheit: die Sicherheit kritischer Infrastrukturen und betriebliche Resilienz sind zu sichern. Unsere Partner stellen sicher, dass die Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz für gesetzliche Anforderungen wie NIS-2, DORA, automotive ISO21434 sowie relevante Standards in Medizin und Pharma eingehalten werden können.- Application Modernisierung: Die fortschreitende Digitalisierung zwingt Unternehmen, traditionelle Prozesse zu überdenken und neue IT-gestützte Lösungen zu entwickeln, bzw. auf neueste Technologien und Plattformen zu migrieren. Unsere Partner haben Erfahrung in neuesten Technologien (z.B. S4/HANA, Salesforce und ServiceNow) und sind in der Lage, diese zu implementieren, den Übergang zu erleichtern und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Daten und Prozesse sicher und effizient transformiert werden.Mit diesem Know-how werden Unternehmen jeder Größe, von Start-ups bis hin zu internationalen Großkonzernen unterstützt, innovative Technologien effizient zu implementieren und bei der digitalen Transformation an vorderster Stelle zu stehen.Über CONINTECCONINTEC repräsentiert seit über 20 Jahren Dienstleistungen aus Osteuropa und ist ein führender Anbieter für maßgeschneiderte Outsourcing-Partnerschaften. Mit einem Portfolio an Partnerfirmen, die mehr als 16.000 hochqualifizierte Experten beschäftigen, ist CONINTEC der Partner der Wahl für Unternehmen die rasch ihre Agilität, Innovationskraft und Effizienz durch Outsourcing in Best-Cost Countries stärken wollen.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandDie BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.Pressekontakt:Herr Dr.-Ing. 