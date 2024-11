Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt deuten hohe kurzfristige gehandelte Volatilitäten auf erhebliche schon eingepreiste Risikoprämien hin, wobei ein Sieg Trumps für die Märkte das Hauptszenario sein dürfte, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank würden an der Sicht festhalten, dass ein Sieg Trumps, insbesondere falls es auch zu einer republikanischen Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses komme, die bärische Versteilung der USD-Zinskurve verfestigen sollte. US-Aktien dürften in diesem Szenario profitieren und Credit-Spreads sollten sich eher einengen. Europäische und asiatische Aktien dürften underperformen. Trotz der zunehmenden Nervosität an den Märkten vor dem Ausgang der Wahlen hätten Unternehmensanleihen und Financials zuletzt Bunds und andere Euroland-Staatsanleihen outperformen können. (Ausgabe vom 04.11.2024) (05.11.2024/alc/a/a) ...

