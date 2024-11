FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Übernahmeofferte für Nexus bringt am Dienstag Fantasie in den Sektor für Anbieter von Software für die Gesundheitsbranche. Nachdem die Holdinggesellschaft TA Associates Management ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Nexus-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar angekündigt hat, schnellte deren Kurs um mehr als 40 Prozent in die Höhe.

Mit zuletzt gezahlten 68,20 Euro blieb er allerdings knapp unter der Offerte. Zu diesem Preis wird das Unternehmen mit knapp 1,2 Milliarden Euro bewertet. Das Gebot für Nexus sorgte auch beim Konkurrenten Compugroup für Rückenwind. Dessen Börsenwert legte zeitgleich etwas mehr als drei Prozent auf 750 Millionen Euro zu. Beide Unternehmen sind auf Software für die Gesundheitsbranche spezialisiert./tih/zb

DE0005220909, DE0007276503, DE000A288904