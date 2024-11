NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 84,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der vereinbarte Kauf von 52,7 Prozent an Brack Capital Properties dürfte die Aktien kaum bewegen, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Dienstagmorgen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

