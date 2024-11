EQS-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Personalie

CEO-Wechsel bei der PharmaSGP Holding SE: Peter Gerckens folgt zum 01. Januar 2025 auf Natalie Weigand



CEO-Wechsel bei der PharmaSGP Holding SE: Peter Gerckens folgt zum 01. Januar 2025 auf Natalie Weigand Gräfelfing, 05. November 2024 - Beim deutschen OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP Holding SE kommt es zu einem Wechsel auf der Position des Chief Executive Officers (CEO). Natalie Weigand hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass sie nach mehr als sieben Jahren als CEO aus persönlichen Gründen ihren zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit PharmaSGP nicht verlängern wird. Peter Gerckens, der dem Vorstand der PharmaSGP Holding SE seit 01. Juli 2024 als Chief Commercial Officer (CCO) angehört, wird Frau Weigand zum 01. Januar 2025 als CEO nachfolgen. Seit Juli 2024 konnte sich Peter Gerckens bereits umfassend bei PharmaSGP einarbeiten und wird als CEO den erfolgreichen Wachstumskurs von PharmaSGP weiter vorantreiben. Durch die interne Nachfolgeregelung ist ein reibungsloser und schneller Übergang sichergestellt. Zudem besteht mit Michael Rudolf als langjährigem Chief Financial Officer (CFO) weiterhin Kontinuität im Vorstandsteam der PharmaSGP. Natalie Weigand bleibt dem Unternehmen darüber hinaus auch künftig in beratender Funktion erhalten. Natalie Weigand, CEO der PharmaSGP, zu ihrem bevorstehenden Abschied: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, meinen auslaufenden Vertrag mit PharmaSGP nach knapp zehn Jahren im Unternehmen, davon mehr als sieben Jahre als CEO, nicht zu verlängern. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die erfolgreiche Zeit bedanken und wünsche jedem Einzelnen alles erdenklich Gute. Ich werde dem Unternehmen auch künftig in beratender Funktion verbunden bleiben und freue mich darauf, aus dieser neuen Perspektive die weitere Erfolgsgeschichte von PharmaSGP mitzubegleiten." Dr. Clemens Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats sowie des gesamten Unternehmens möchten wir uns bei Natalie Weigand für ihren herausragenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von PharmaSGP in den letzten Jahren bedanken. Unter ihrer Leitung hat die PharmaSGP regelmäßig neue Umsatz- und Ertragsrekorde erzielt. Wir wünschen Frau Weigand für die Zukunft alles Gute und freuen uns, dass sie das Unternehmen auch künftig in beratender Funktion unterstützen wird. Gleichzeitig sind wir sehr glücklich, dass es gelungen ist, mit Peter Gerckens eine interne Nachfolgeregelung zu finden. Herr Gerckens kennt das Geschäftsmodell, den Markt und die Wachstumsopportunitäten genau und ist damit aus unserer Sicht die ideale Person, um die PharmaSGP erfolgreich in der Zukunft zu führen." Peter Gerckens, Vorstand und CCO der PharmaSGP: "Es ist beeindruckend, was Natalie Weigand als CEO gemeinsam mit Michael Rudolf und dem gesamten Team von PharmaSGP in den letzten Jahren aufgebaut hat. Seit meinem Start bei der SGP im Juli dieses Jahres konnte ich das Unternehmen bereits sehr gut kennenlernen und bin begeistert vom Engagement und Herzblut unseres gesamten Teams. Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich nun darauf, in meiner neuen Rolle die Erfolgsgeschichte der PharmaSGP weiterzuschreiben." KONTAKT cometis AG

E-Mail: ir@pharmasgp.com ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter "OTC") und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen. Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX® bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil® bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 101,1 Mio. EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 33,7 %. Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



