Dogecoin Kurs steigt über 12 Prozent in 24 Stunden: Warum explodiert DOGE jetzt?

Die Präsidentschaftswahl in den USA hat bereits erste spürbare Auswirkungen auf den Krypto-Markt - obwohl die eigentliche Wahl noch gar nicht begonnen hat. Schon jetzt zeigen sich die Anleger von Bitcoin, Ethereum, Solana und Co äußerst verhalten und abwartend. Doch eine Kryptowährung schafft es, trotz der abwartenden Haltung des Marktes starke Gewinne zu erzielen.

Dogecoin ist alleine in den letzten 24 Stunden um über 12 Prozent gestiegen und führt damit aktuell die Krypto-Welt in Bezug auf Gewinne in diesem Zeitraum an. Auf den dahinter liegenden Plätzen liegen weitere Meme-Token, zu denen unter anderem Shiba Inu und BONK gehören. Doch warum können Meme-Coins wie der DOGE-Token aktuell so starke Gewinne verzeichnen?

Dogecoin wird zum Top-Performer des heutigen Krypto-Tages

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Dogecoin Kurs auf ein Niveau von 0,1682 US-Dollar geklettert - und konnte damit alleine in den letzten 24 Stunden satte 12,07 Prozent zulegen. Der derzeit wichtigste treibende Faktor dürfte klar der US-amerikanische Wahltag sein, denn der republikanische Kandidat Donald Trump positionierte sich in der Vergangenheit selbst als "Bitcoin Präsident" und zeigte sich wesentlich offener gegenüber den Web3-Möglichkeiten als seine Konkurrentin Kamala Harris.

Ein weiterer wichtiger Faktor: Der reichste Mann der Welt (Elon Musk) sprach in den vergangenen Wochen mehrfach auf Wahlveranstaltungen von Trump und erklärte häufig, dass er den Vorsitz einer neuen US-Behörde übernehmen werde, falls und wenn Trump gewählt wird. Das Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) ist dabei zumindest dem Namen nach klar an den DOGE-Token angelehnt.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der vergangenen 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Damit entsteht aktuell eine spekulative Blase, die darauf setzt, dass Trump und Musk in der heutigen US-Wahl als Gewinner hervorgehen werden. Sollte dies der Fall sein, könnte der Dogecoin Kurs noch weiter steigen und potenziell ein neues Jahreshoch erreichen. Als größter und ältester Meme-Coin am Markt zieht er zudem viele weitere Meme-Token-Projekte mit, wodurch die gesamte Meme-Coin-Sparte aktuell einen positiven Aufwärtstrend erleben kann. Wie lang dieser anhält, ist allerdings schwer einzuschätzen, denn gerade die hohe Volatilität dieser Projekte sorgt dafür, dass die Kursgewinne der letzten Stunden genauso schnell wieder verschwinden könnten.

Viele Anleger suchen aus diesem Grund immer öfter nach einer Möglichkeit, um auch zu Zeiten von Stagnation oder Kurskorrekturen Gewinne aus den Meme-Token zu ziehen. Vor allem Staking-Plattformen wie Crypto All-Stars (STARS) sind hierfür ideal, da sie eine feste Rendite garantieren - und zwar unabhängig davon, wie die aktuelle Situation am Meme-Coin-Markt aussieht.

Neues MemeVault Ökosystem verspricht Renditen für Meme-Coin-Anleger

Das Besondere an Crypto All-Stars: Über das eigene MemeVault Ökosystem kann nicht nur der native STARS-Token im Staking-Programm angelegt werden. Zum offiziellen Coin Launch, der in einigen Wochen stattfinden wird, werden gleich elf verschiedene Kryptowährungen mit Meme-Charakter unterstützt. Dazu zählen Dogecoin und Shiba Inu genauso wie auch FLOKI oder PEPE.

Das offizielle Whitepaper verrät zudem, dass langfristig noch weitere Meme-Coin-Projekte in das Staking-Programm implementiert werden sollen. Dadurch soll die MemeVault weiter wachsen können und langfristig immer mehr Nutzer anziehen. Gleichzeitig soll dies garantieren, dass der native STARS-Token in das Top-10-Ranking der Meme-Coin-Sparte vordringt und sich dort als wichtige digitale Währung etablieren kann.

Die Tokenomics von Crypto All-Stars in der Übersicht.

Derzeit befindet sich Crypto All-Stars noch in der Vorverkaufsphase und konnte in den vergangenen Wochen bereits über 3 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Ein weiterer Grund, warum frühzeitige Investoren bereits jetzt ein großes Interesse am STARS-Token haben: Ein erstes Presale-Staking-Angebot wurde bereits freigeschaltet. Wer also noch heute die ersten STARS-Token erwirbt, kann diese sofort anlegen und erhält dafür eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 514 Prozent.

Dieses erste Staking-Angebot soll für ganze zwei Jahre laufen und damit garantieren, dass das Netzwerk sicher bleibt und viele Anleger langfristig engagiert sind. Es könnte sich also durchaus lohnen, sich näher mit Crypto All-Stars zu beschäftigen und zu überprüfen, ob das Projekt zur eigenen Anlagestrategie passt.

