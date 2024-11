3 Gründe, warum Dogecoin auf dem Weg zur 20-Cent-Marke ist

Dogecoin, der Meme-Coin schlechthin, überrascht mit seinem Anstieg von mehr als 10 Prozent im eher bearischen Umfeld viele Investoren. Denn während die Top 5 Kryptowährungen alle mit Verlusten zu kämpfen haben, steigen Memecoins wie Doge, Mog Coin und Shiba Inu zwischen 11 und 4 Prozent.

Charts der Top Performer, Quelle: https://coinmarketcap.com/

Die Zeichen stehen gut, dass DOGE kurz vor einer neuen Preisrallye steht und vielleicht bald die psychologisch wichtige Grenze von 20 Cent erreicht. Hier sind die Gründe, warum viele Analysten aktuell bullish auf DOGE sind und was hinter dem Hype steckt.

1. Bullische Chartsignale und steigendes Momentum

Der Kryptoanalyst Ali hat vor wenigen Tagen auf dem 4-Stunden-Chart von Dogecoin ein starkes Kaufsignal entdeckt. Der TD Sequential Indikator zeigt ein grünes "9"-Signal - ein Hinweis darauf, dass der Abwärtstrend erschöpft sein könnte und eine Aufwärtsbewegung bevorsteht. Hält DOGE sein wichtiges Support-Level bei 0,141 US-Dollar, könnte der Preis laut Ali bald Richtung 0,162 US-Dollar steigen. Mit dem aktuellen Überschreiten dieses Bereichs hat er eine treffsichere Analyse getätigt, die einen weitern Anstieg voraussagt. Die jüngsten Abschlüsse über 0,15 US-Dollar deuten auf einen stabilen Boden hin, und das verstärkt die Hoffnung auf einen möglichen Aufstieg Richtung 20 Cent.

Solche Chartmuster sind oft ein heißes Signal für Trader und könnten weiteren Kaufdruck erzeugen. Das Support-Level ist stabil, das Momentum nimmt Fahrt auf - alles sieht danach aus, dass DOGE in eine neue Phase startet.

2. Robinhood macht DOGE-Transfers leichter und bringt Bonus-Aktionen

Auch die News rund um Robinhood spielen Dogecoin in die Karten. Der bekannte Broker hat kürzlich DOGE-Transfers auf der Plattform freigeschaltet und bietet bis Ende November sogar einen 1%-Bonus auf DOGE-Einzahlungen an. Durch diesen Schritt wird es für User deutlich einfacher, Dogecoin zu handeln und in ihren Wallets zu verwalten. Nachdem Robinhood dieses Jahr einige regulatorische Hürden überwunden hat, baut das Unternehmen seine Krypto-Dienste stetig aus und macht DOGE so noch attraktiver.

Robinhood Crypto now supports $DOGE token transfers!



Withdraw & Deposit DOGE and earn a 1% deposit bonus on the app until 30 November.



Terms apply. Download the app: https://t.co/sb4gDoO6LsRobinhoodOnchain pic.twitter.com/DYWoWaxITl - Robinhood Crypto EU (@RobinhoodCrypto) November 2, 2024

In diesem Zusammenhang wurden auch massive Abhebung von rund 164 Millionen DOGE (im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar) von Robinhood gemeldet. Robinhood setzt also alles daran, DOGE und andere Kryptos breiter verfügbar zu machen und das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen. Für DOGE-Investoren ein spannendes Signal, dass der Meme-Coin nach den deutlichen Anstiegen zu Jahresbeginn nun noch mehr im Fokus der breiten Masse steht.

3. Hohe Profite und das "Golden Cross" als Preistreiber

DOGE-Adressen im Profitbereich sind ein gutes Zeichen - laut IntoTheBlock sind mehr als 85 Prozent der Dogecoin-Adressen aktuell im Plus. Das zeigt, dass DOGE trotz der oft volatilen Kurse für viele Anleger profitabel ist und eine starke Basis aufweist. Nur 12 Prozent der Adressen befinden sich im Minus, was das positive Momentum weiter anheizt.

Analyse von Intotheblock, Quelle: https://app.intotheblock.com/coin/DOGE

Zusätzlich gibt es Hinweise auf ein mögliches "Golden Cross" - ein seltenes, bullisches Chartmuster, das entsteht, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt überkreuzt. Dieser Indikator ist oft der Startschuss für größere Kursanstiege. Analysten wie Trader Crow haben beobachtet, dass ein Golden Cross bei DOGE bereits in den vergangenen beiden Jahren im November zu starken Preisanstiegen führte. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte Dogecoin in eine deutliche Aufwärtsbewegung starten.

Mit einer Marktkapitalisierung von über 22 Milliarden US-Dollar bleibt DOGE der unangefochtene Meme-Coin-König und lässt Konkurrenten wie Shiba Inu und Pepe weit hinter sich.

DOGE auf dem Weg zur 20-Cent-Marke

Die aktuellen Entwicklungen lassen viel Anleger hoffen, dass Dogecoin tatsächlich kurz vor einer größeren Preisbewegung stehen könnte. Die technischen Kaufsignale, die erhöhte Verfügbarkeit und Bonus-Aktionen auf Plattformen wie Robinhood und das bullische Signal des Golden Cross sprechen für eine Rallye in Richtung 20 Cent. Falls der Coin seine Support-Level halten kann und die Nachfrage weiterhin stark bleibt, könnte DOGE bald in neue Höhen schießen.

Insgesamt zeigt der Memecoin Markt wieder eine starke Performance, auch ICOs wie Flockerz ($FLOCK) können in den letzten Wochen deutlich steigern.

Hier zu Flockerz und mehr erfahren.

Mit dem kreativen "Vote-to-Earn"-Modell setzt Flockerz auf echte Mitbestimmung und gibt seiner Community die Möglichkeit, bei wichtigen Entscheidungen aktiv mitzuwirken - und das nicht ohne Belohnung. Der Token $FLOCK, aktuell heiß im Presale, hat bereits über 1,25 Millionen US-Dollar eingesammelt und zieht Investoren mit Staking-Optionen (1.340> Prozent APY) und attraktiven Renditen an.

Die Idee ist simpel, aber genial: Die "Flock", also die Gemeinschaft, entscheidet, wohin die Reise geht. Wer Token hält, darf beispielsweise bei Token Burns, CEX Listings oder anderen wichtigen Entscheidungen seine Stimme abgeben. Dabei ist Flockerz nicht nur auf Ethereum und Solana vertreten, sondern auch auf Blockchains wie Base, Polygon und BNB Chain, was die Zugänglichkeit enorm steigert.

Dieses Projekt macht Token-Inhaber zu einem echten Teil des großen Ganzen, und könnte die nächste Krypto-Sensation werden. Mit Fokus auf Dezentralisierung und Community-Beteiligung zeigt Flockerz, dass Meme-Coins mehr sein können als ein Trend.

Hier Flockerz Token im Presale sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.