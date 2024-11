Frankfurt am Main (ots) -Sieben Jurymitglieder benannt / Titelmeldung für Verlage noch bis 20. November 2024 / Ausschreibung unter anmeldung.deutscher-sachbuchpreis.deDie Jury des Deutschen Sachbuchpreises 2025 steht fest: Sieben Expert*innen aus Sachbuchkritik, Journalismus, Wissenschaft und Buchhandel bestimmen, welcher Titel gerade entscheidende Anregungen für den gesellschaftlichen Diskurs liefert und damit Sachbuch des Jahres 2025 wird. Die Akademie Deutscher Sachbuchpreis beruft dazu:- Michael Hagner (ETH Zürich)- Christiane Hoffmann (Autorin)- Michael Lemling (Buchhandlung Lehmkuhl)- Manuela Lenzen (Wissenschaftsjournalistin)- Patricia Rahemipour (Institut für Museumsforschung, Stiftung Preußischer Kulturbesitz)- Heike Schmoll (Frankfurter Allgemeine Zeitung)- Katrin Vohland (Naturhistorisches Museum Wien)In ihrer ersten gemeinsamen Sitzung ernennen die Jurymitglieder ihren oder ihre Sprecher*in. Die Akademie Deutscher Sachbuchpreis entscheidet jedes Jahr neu über die Jury. Eine mehrmalige Jurymitgliedschaft ist möglich.Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergibt die mit insgesamt 42.500 Euro dotierte Auszeichnung an ein herausragendes Sachbuch in deutschsprachiger Originalausgabe, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt. Der oder die Preisträger*in erhält 25.000 Euro, die sieben Nominierten erhalten je 2.500 Euro. Die Preisverleihung findet am 17. Juni 2025 im Kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg statt.Verlage können weiterhin Titel einreichenNoch bis zum 20. November 2024 können Verlage unter anmeldung.deutscher-sachbuchpreis.de jeweils zwei deutschsprachige Monografien aus dem aktuellen oder geplanten Programm einreichen und bis zu fünf weitere Titel empfehlen. Die Titel müssen zwischen dem 24. April 2024 und dem 29. April 2025 erschienen und spätestens bei Bekanntgabe der Nominierungen am 29. April im Buchhandel erhältlich sein.Bekanntgabe der Nominierten am 29. AprilDas Sachbuch des Jahres wird in zwei Auswahlstufen ermittelt. Die Jury stellt eine acht Titel umfassende Nominierungsliste zusammen, die sie am 29. April 2025 bekanntgibt. Aus dieser Auswahl ermitteln die Juror*innen das Sachbuch des Jahres. Erst am Abend der Preisverleihung erfahren die acht Autor*innen, wer von ihnen den Deutschen Sachbuchpreis erhält.Schirmfrau des Deutschen Sachbuchpreises ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Hauptförderer des Preises ist die Deutsche Bank Stiftung, darüber hinaus unterstützen die Stadt Hamburg und die Frankfurter Buchmesse die Auszeichnung.Alle Informationen und das Online-Bewerbungsformular können abgerufen werden unter www.deutscher-sachbuchpreis.de.Der Hashtag lautet: DeutscherSachbuchpreisPressekontakt:Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.Thomas Koch, Leiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon +49 (0) 69 1306-293, E-Mail: t.koch@boev.deRobin Jung, PR-ManagerTelefon +49 (0) 69 1306-426, E-Mail: jung@boev.demondello GmbH, Agentur für Medien- und ÖffentlichkeitsarbeitSilke Ohlenforst, Telefon +49 (0) 30 24 631 141,E-Mail: silke.ohlenforst@agenturmondello.deJulia von Hardenberg, Telefon +49 (0) 30 24 631 140,E-Mail: julia.hardenberg@agenturmondello.deOriginal-Content von: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53282/5901740