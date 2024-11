Für den DAX ging es am gestrigen Montag mit einem Minus von 0,6% auf 19.148 Zähler zurück. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Freitag noch 0,9% zugelegt hatte und dabei wieder an den Bremsbereich rund um 19.250 herangelaufen war (Close bei 19.255), ging es zum gestrigen Wochenauftakt erneut in die Gegenrichtung. Nach dem Opening bei ...

