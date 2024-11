Noch mehr Potenzial: Golden Cariboo weist bis zu 8,47 g/t Gold in Oberflächenproben nach!

Anzeige / Werbung Nicht nur die Bohrungen von Golden Cariboo sind erfolgreich, auch Oberflächenproben geben vielversprechende Hinweise. Golden Cariboo Resources (WKN A402CQ / CSE GCC) hat in den letzten Wochen und Monaten bereits durch exzellente Bohrergebnisse auf sich aufmerksam gemacht. Und die Proben der nächsten, bereits abgeschlossenen Bohrungen weisen abermals sichtbares Gold auf, was einmal mehr das Potenzial der QGQ-Liegenschaft verdeutlicht. Parallel zu den Bohrungen hatte das Unternehmen von CEO Frank Callaghan aber auch Gesteinsproben an der Oberfläche entnommen. Diese erbrachten nun ebenfalls ermutigende Werte. Wie Golden Cariboo nämlich soeben meldet, wies man unter anderem bis zu 8,47 g/t Gold in einem Ausbiss der Halo Zone nach - dort hatte das Unternehmen die jüngsten, großen Bohrerfolge erzielt. Hinzu kamen zum Beispiel 1,13 g/t Gold in einem Aufschluss nahe des Gebiets Pioneer. Und das liegt rund 1 Kilometer (!) nord-nordwestlich des nächsten Bohrstandorts der Halo Zone.

Neuer Aufschluss von alteriertem Andesittuff mit Quarzadern aus dem Gebiet Pioneer; Quelle: Golden Cariboo Sehr großes Goldsystem identifiziert Insgesamt hat das Team von Golden Cariboo 16 Gesteinsproben von Aufschlüssen in den Zonen Halo, North Hixon und Pioneer entnommen. Besonders interessant: In der Halo Zone, von wo man die jüngsten Erfolgsbohrungen gemeldet hat, wurden in einem Aufschluss 101 Meter nordöstlich des nächstgelegenen Bohrstandorts Schürfproben mit 8,47 g/t Gold, 6,59 g/t Gold und 2,39 g/t Gold in alteriertem Andesittuff mit Quarz-Karbonat-Adern entdeckt. Ein ähnlicher Ausbiss in der Nähe des Pioneer-Gebiets, der 1 Kilometer nordwestlich entdeckt wurde, wies ebenfalls alteriertem Andesittuff mit Quarz-Karbonat-Adern auf. Hier erbrachten die Proben unter anderem 1,13 g/t Gold und und 0,40 g/t Gold. Laut Golden Cariboos CEO Callaghan ist es den Geologen des Unternehmens damit trotz starker eiszeitlicher Deckschichten auf dem Projekt gelungen, neue, goldhaltige Aufschlüsse in Gebieten von großer Bedeutung zu entdecken. Damit hat Golden Cariboo das Ausmaß der Oberflächenmineralisierung der Halo Zone nach Nordosten erweitert und die Streichlänge des Goldtrends ausgedehnt. Wie es Herr Callaghan formuliert: "Wir befinden uns in einem sehr großen Goldsystem, das durch mehrere, unterschiedliche Arbeitsprogramme nachgewiesen wird." Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

