Innsbruck (ots) -Bereits zum siebten Mal lädt feratel Panoramafans dazu ein, die schönsten Panoramen Österreichs und der Schweiz zu küren. Ab sofort kann auf www.panoramatv.com abgestimmt werden."Mit dem feratel PanoramaAward würdigen wir die Vielfalt und Schönheit unserer Heimat und machen sie für die ganze Welt sichtbar. Panoramen sind aktuelle Wetterinformation, aber auch pure Emotion und authentische Inspiration," erklärt CTO Ferdinand Hager, feratel media technologies.2024/25 stehen für Österreich 184 Kamerastandorte in den Kategorien "Wintermärchen", "Sommerparadies" und "Überflieger" zur Wahl. In der Schweiz konkurrieren 73 Kamerastandorte um die begehrte Auszeichnung.Unter allen Teilnehmer:innen am Voting verlost feratel fünf DJI NEO Drohnen sowie neun Gutscheine zu je 100 Euro von Deporvillage. Teilnahmeschluss ist der 1. April 2025. Weder DJI noch Deporvillage sind Teilnehmer oder Sponsoren dieser Werbeaktion.Abstimmen und gewinnen! Voting (https://www.panoramatv.com)Pressekontakt:feratel media technologies AGMag. Thomas EnnemoserTelefon: +43 512 7280 1438E-Mail: thomas.ennemoser@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/10003420/100925512