Nürnberg (ots) -Norma gibt den Unternehmenserfolg weiter und honoriert das große Engagement der Mitarbeitenden: Ab Januar 2025 erhöht der Nürnberger Lebensmittel-Händler den unternehmensweiten Mindestlohn freiwillig - auch für branchenfremde Mitarbeitende - auf 15 Euro pro Stunde. Damit liegt die Vergütung deutlich über dem ab 01.01.2025 geltenden gesetzlichen Mindestlohn von 12,82 Euro. NORMA zählt somit weiterhin zu den Top-Bezahlern in der Branche.Mitarbeitende im MittelpunktDurch den höheren Mindestlohn unterstreicht NORMA die Bedeutung der Mitarbeitenden für das Unternehmen ein weiteres Mal. Denn faire Arbeitsbedingungen und damit eine faire Entlohnung sind für den fränkischen Discounter essenzielle Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Seit Jahren gilt der Nürnberger Lebensmittel-Händler zu den bestbezahlenden Arbeitgebern und Vorreitern in der Branche - eine Position, die durch die aktuelle Anhebung auf 15 Euro pro Stunde erneut deutlich untermauert wird.Zugute kommt der Schritt allen Mitarbeitenden. Denn NORMA zahlt den höheren Lohn auch an ungelernte Arbeitnehmende und Aushilfen in allen Unternehmensbereichen. Zusätzlich verbessern weitere Benefits täglich die Mitarbeiterzufriedenheit: Kollegiales Miteinander, flache Hierarchien und vielfältige Karrierechancen fördern die Unternehmenszugehörigkeit und den Spaß bei der Arbeit. Das wirkt sich auch spürbar auf das Einkaufserlebnis der Kundinnen und Kunden aus.