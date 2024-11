FRANKFURT (dpa-AFX) - An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen großen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen größere Kurssprünge. Der Dax trat gegen Mittag mit 19.143 Punkten auf der Stelle.

Von "Hochspannung" sprach Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er prognostiziert den Dax am Dienstag in einer engen Handelsspanne. Das könne sich aber rasch ändern, denn vor und nach Wahlen in den USA erhöhten sich die Schwankungen "aus der Historie heraus oftmals beachtlich."

Auch am Devisenmarkt und im Anleihenhandel bewegte sich am Dienstagmittag wenig. "Investoren sollten sich derzeit etwas vorsichtiger positionieren", riet Christian Subbe, Anlagechef bei HQ Trust. Er rechnet in den kommenden Tagen mit stärkeren Schwankungen. "Schließlich steht nicht fest, wann die Wahl endgültig ausgezählt ist. Das kann sich Wochen hinziehen", so Subbe.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 0,4 Prozent auf 26.519 Punkte, gestützt von hohen Kursgewinnen der beiden Indextitel Salzgitter AG und Aurubis. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag leicht im Minus.

Mit Blick auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen stach am Morgen die Kursreaktion der Zalando -Aktien heraus. Mit minus 1,7 Prozent waren sie der zweitgrößte Verlierer im Dax. Analystin Georgina Johanan von JPMorgan vermutete, dass die Aussagen des Online-Händlers zur aktuellen Marktlage enttäuschen könnten.

Auch die detaillierten Geschäftszahlen der DHL Group kamen nicht gut an. Die Aktie büßte 3,6 Prozent ein und war somit Schlusslicht im Dax. Hier monierte Analyst Cristian Nedelcu von der Bank UBS ein schwaches Expressgeschäft des Logistikers im Segment Unternehmenskunden.

Ein Kursfeuerwerk entfachten die Anteile von Salzgitter, die um 33 Prozent nach oben schossen. Der zweitgrößte Aktionär GP Günter Papenburg AG erwägt zusammen mit TSR Recycling GmbH & Co. KG eine Kaufofferte für den Stahlhersteller. Die Aktien von Aurubis gewannen derweil 6 Prozent, Salzgitter ist mit 30 Prozent an der Hamburger Kupferschmelze beteiligt.

Unter den Nebenwerten fielen die Kursreaktionen auf die jeweiligen Quartalszahlen uneinheitlich aus. Während die Papiere des Dialyseanbieters FMC und der Online-Apotheke Redcare Pharmacy jeweils 3 Prozent zulegten, verloren Hugo Boss, Fraport und die Aktien des Anlagenbauers Krones bis zu 4,5 Prozent.

Neue Finanzziele von Elmos Semiconductor entfachten Begeisterung. Der Kurs der Aktien stieg um 7,5 Prozent. Bis 2030 will der Chip-Hersteller eine operative Marge von rund 25 Prozent erreichen. Zudem legte das Unternehmen Eckdaten für das dritte Quartal vor./bek/mis

