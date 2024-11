Amsterdam/Leipzig (ots) -- Webfleet erweitert sein OEM.connect-Programm für Trailer und arbeitet dabei mit einem der führenden europäischen Hersteller zusammen.- Über OEM.connect können Schmitz Cargobull-Trailer ohne zusätzliche Hardware mit der Webfleet-Plattform verbunden werden.- Die neue, integrierte Lösung bringt für Kunden die volle Leistungsfähigkeit der Webfleet-Software. Damit optimieren sie die Auslastung der Trailer und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit.Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, erweitert sein OEM.connect-Partnerprogramm für Trailer. Der erste Trailerhersteller, der sich dem OEM.connect-Programm anschließt, ist Schmitz Cargobull, der führende Hersteller von Sattelaufliegern für temperaturgeführte Fracht, Stückgut und Schüttgut in Europa. Die Trailer von Schmitz Cargobull lassen sich ab sofort ganz einfach mithilfe der werksseitig eingebauten Telematik mit Webfleet verbinden, ohne dass zusätzliche Hardware-Installationen erforderlich wären. Fuhrparkbetreiber erhalten auf diese Weise Zugang zu aussagekräftigen Daten, die die Auslastung der Trailer optimieren, Ausfallzeiten reduzieren und die allgemeine Sicherheit und Effizienz steigern."Trailer sind das Herzstück des Güterfernverkehrs, aber die Verwaltung einer Trailerflotte kann eine Herausforderung sein", sagt Taco van der Leij, Vice President Webfleet Europe bei Bridgestone Mobility Solutions. "Durch den einfachen Zugang zu unserer bewährten Webfleet-Trailer-Lösung über OEM-Daten können wir noch mehr Unternehmen mit Echtzeit-Dateneinblicken und umsetzbaren Informationen helfen, die Leistung ihrer Trailer zu maximieren. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Schmitz Cargobull. Damit bieten wir unseren Kunden eine nahtlose Integration mit Europas führendem Trailer-Hersteller."Gewerbliche Fuhrparkbetreiber können ihre Trailer über das Schmitz Cargobull TrailerConnect®-Telematikportal mit ihrer VIN (Vehicle Identification Number) einfach an die Webfleet-Plattform anschließen. Durch die Verwendung der werksseitig eingebauten Telematik muss keine zusätzliche Hardware installiert werden, was Kosten und Zeit spart. Die Kunden erhalten den vollen Funktionsumfang der hochentwickelten Webfleet-Funktionen, vom Monitoring der Tourendetails, der Positionen, des Wartungs- und Sicherheitsmanagements sowie der Nutzlast-, Reifendruck- (TPMS) und Temperaturdaten.Sören Danielsen, Manager Strategy & Business Development bei Schmitz Cargobull ergänzt: "Mit dem TrailerConnect® Data Management Center von Schmitz Cargobull behalten Spediteure die volle Kontrolle über ihre Daten und können gezielt und effizient Daten an Dritte weitergeben. Durch die intelligente Verknüpfung von Fahrzeug-, Tour- und Auftragsinformationen können künftig auf Knopfdruck mehr als nur Positions- und Temperaturdaten selektiert, verarbeitet und an Drittsysteme übermittelt werden. Das TrailerConnect® Data Management Center steht für Konnektivität und Transparenz. Davon profitieren alle Beteiligten entlang der Lieferkette."Die Zusammenarbeit zwischen Webfleet und Schmitz Cargobull wurde auf der IAA TRANSPORTATION 2024 in Hannover besiegelt. Die integrierte Lösung ist ab sofort für europäische Webfleet-Kunden verfügbar. Webfleet plant, das Programm in naher Zukunft auf Auflieger weiterer Hersteller auszuweiten.Über Webfleet:Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X: @WebfleetNews (https://twitter.com/WebfleetNews). Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emia.com (https://bridgestone-emia.com/) und im Bridgestone Newsroom (https://press.bridgestone-emia.com/)Weitere Informationen unter: webfleet.com. Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOUte Schirmackute.schirmack@pio-com.de+49 30 2089 870 42Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/5901908