FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JINGRUI HLDGS LTD DL-,01 9JW KYG5138W1069
AB/FROM ONWARDS 05.11.2024 11:37 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JINGRUI HLDGS LTD DL-,01 9JW KYG5138W1069
AB/FROM ONWARDS 05.11.2024 11:37 CET
© 2024 Xetra Newsboard