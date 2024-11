Nach Jahren der Unsicherheit ist die Mehrheit der Versicherer bereit, die nächsten Schritte zu unternehmen, um effektivere Strategien zur Steigerung ihres Geschäfts zu implementieren

Earnix, die führende KI-Echtzeitplattform für intelligente Entscheidungsfindungssoftware (SaaS) für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche, hat heute seine dritte jährliche Umfrage zum Zustand des Versicherungsmarktes, den "2024 Industry Trends Report", veröffentlicht. Die Umfrage unter über 400 Führungskräften der Versicherungsbranche weltweit deckt wichtige Erkenntnisse, Trends und Auswirkungen auf die Zukunft der Versicherungsbranche auf und beleuchtet die Rolle, die Technologie bei der Gestaltung einer besseren Zukunft spielen kann.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Umfrage von 2024 gehören:

Mehr als zwei Drittel (70 %) der Befragten erwarten, dass sie in den nächsten zwei Jahren KI-Modelle einsetzen werden

Mehr als die Hälfte der Befragten (51 %) gab an, dass ihr Unternehmen im letzten Jahr aufgrund von Fehlern eine Geldstrafe zahlen oder Rückerstattungen leisten musste

58 der Befragten benötigen mehr als 5 Monate, um eine Regeländerung umzusetzen, und 21 benötigen mehr als 7 Monate

Versicherer müssen noch immer ihre veralteten Systeme hinter sich lassen und ihre Betriebsabläufe vollständig modernisieren, doch 49 geben zu, dass sie hinter dem Zeitplan zurückliegen

"Die diesjährige Umfrage zeigt die schnelle Nutzung von KI, eine durchschnittliche Umsetzung von Regeländerungen innerhalb von 5 bis 7 Monaten sowie Schwierigkeiten bei der Modernisierung", sagte Robin Gilthorpe, CEO von Earnix. "Makroökonomische Bedingungen wie Inflation, Klimawandel, Cybersicherheitsrisiken und unsichere Wirtschaftsbedingungen werden die Versicherer auch weiterhin vor Herausforderungen stellen. Earnix ist stolz darauf, an der Spitze der Innovation in der Versicherungsbranche zu stehen, und wir freuen uns darauf, mit Versicherern zusammenzuarbeiten, um das technologische Wachstum der Branche voranzutreiben und den modernen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden."

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehört, dass mehr als zwei Drittel (70 %) der Versicherer in den nächsten zwei Jahren den Einsatz von KI-Modellen priorisieren, die Vorhersagen auf der Grundlage von Echtzeitdaten treffen, während weniger als ein Drittel (29 %) diese derzeit bereits einsetzen. Obwohl KI in der Versicherungsbranche nichts Neues ist, nimmt die Akzeptanz in der gesamten Branche deutlich zu. Versicherer berichteten, dass sie davon ausgehen, dass sich die Auswirkungen von KI vom letzten Jahr zum laufenden Jahr fast verdoppeln und sich im kommenden Jahr mehr als verdreifachen werden.

Die Einhaltung von Vorschriften ist ein weiterer Schwerpunktbereich, und die Versicherer investieren jetzt mehr Zeit als in den vergangenen Jahren. Mehr als zwei Drittel (70 %) der Befragten gaben an, dass sie im nächsten Jahr mehr Zeit für die Einhaltung von Vorschriften aufwenden werden als in diesem Jahr, womit sich ein seit zwei Jahren anhaltender Trend fortsetzt. Der Grund für die längere Bearbeitungszeit könnten behördliche Bußgelder sein, da mehr als die Hälfte der Befragten (51 %) angaben, dass ihr Unternehmen im letzten Jahr aufgrund von Fehlern eine Geldstrafe zahlen oder Rückerstattungen leisten musste. Da die Regulierungsbehörden mit den technologischen Fortschritten Schritt halten, werden wahrscheinlich neue Richtlinien eingeführt, die von den Versicherern eine kontinuierliche Aktualisierung ihrer Rahmenbedingungen verlangen. Bei Nichteinhaltung drohen jedoch immer strengere Konsequenzen.

"In der sich ständig verändernden Landschaft von heute ist es für Organisationen von entscheidender Bedeutung, KI-Modelle zu nutzen, die analytische Daten in Echtzeit bereitstellen. So können sie die Zusammenarbeit und Innovation fördern, das Produkt- und Geschäftswachstum vorantreiben und Marktanteile gewinnen und halten", sagte Aaron Wright, Director of Strategy bei Earnix. "Nachdem jahrelang über die Umsetzung dieser Technologie gesprochen wurde, sehen wir in der diesjährigen Umfrage endlich, dass Pläne in die Tat umgesetzt werden."

Über den Bericht

An der Umfrage, die 2024 von Earnix und Market Strategy Group, LLC durchgeführt wurde, nahmen 431 Führungskräfte aus der Versicherungsbranche aus den USA, Kanada, Europa und Australasien teil. Von den Befragten waren 381 bei Unternehmen mit weniger als 20.000 Mitarbeitern beschäftigt und 50 Führungskräfte bei Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern. Die Teilnehmer vertraten eine Reihe von Rollen und Abteilungen, darunter Aktuariat/Preisgestaltung, Analytik, Produkt, Underwriting, C-Suite und IT/Technik.

Klicken Sie hier, um eine vollständige Kopie des Berichts herunterzuladen.

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von geschäftskritischen, cloudbasierten intelligenten Lösungen für Preisgestaltung, Underwriting, Rating und Produktpersonalisierung. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten einen ultraschnellen ROI und wurden entwickelt, um die Art und Weise, wie globale Versicherer und Banken geführt werden, zu verändern, indem sie Werte in allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Earnix bietet seit 2001 innovative Lösungen für Versicherer und Banken und hat Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten sowie Niederlassungen in Amerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Israel.

