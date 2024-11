Elmos Semiconductor, ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, hat ehrgeizige Mittelfristziele für das Jahr 2030 bekanntgegeben. Das Unternehmen strebt einen Jahresumsatz von etwa einer Milliarde Euro an, was einen beachtlichen Zuwachs gegenüber dem aktuellen Niveau darstellt. Zudem plant Elmos, eine EBIT-Marge von rund 25 Prozent zu erreichen und die Investitionsquote auf unter 10 Prozent des Umsatzes zu senken. Diese Ziele unterstreichen das Vertrauen des Managements in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens im Bereich der automobilen Halbleiter.

Positiver Abschluss des dritten Quartals 2024

Im dritten Quartal 2024 konnte Elmos Semiconductor seine positive Geschäftsentwicklung fortsetzen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,4 Prozent auf 156,6 Millionen Euro. Trotz eines leichten Rückgangs der EBIT-Marge auf 25,5 Prozent bestätigte das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024. Elmos erwartet nun einen Umsatz im unteren Bereich der Prognose von 605 Millionen Euro, plus/minus 25 Millionen Euro, und bekräftigt das Ziel einer operativen EBIT-Marge von 25 Prozent, plus/minus 2 Prozentpunkte.

Anzeige

Elmos Semiconductor-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Elmos Semiconductor-Analyse vom 5. November liefert die Antwort:

Die neusten Elmos Semiconductor-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Elmos Semiconductor-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Elmos Semiconductor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...