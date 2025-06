HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurstreiber stünden parat, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow mit dem Firmenchef. Er hob seine zunächst vorsichtigen Schätzungen etwas an, nachdem sich das Zyklustief im ersten Quartal bestätigt habe. Zudem hebt er den nachhaltig steigenden Barmittelzufluss hervor./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

