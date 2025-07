Die Elmos-Aktie hat sich seit April fast verdoppelt und notiert nun leicht über unserem fairen Wert (ca. 17x 2025E PE), was zu einer Herabstufung auf HALTEN führt. Wir erwarten für das zweite Quartal ein sequentielles Umsatzwachstum, das von der Dynamik in China getragen wird, aber die Margen dürften aufgrund der schwächeren Fixkostenabsorption, steigender Goldpreise, negativer Wechselkurseffekte und weiterer laufender Investitionen weiterhin unter Druck stehen. Der freie Cashflow dürfte aufgrund des erhöhten Betriebskapitals aus dem Wachstum in China unter die 17% des Umsatzes im ersten Quartal sinken, wobei die Investitionen voraussichtlich unter 5% des Umsatzes liegen werden. Der Lagerabbau lässt zwar deutlich nach, ist aber noch nicht abgeschlossen. Dennoch sehen wir eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Beschleunigung der Nachfrage im zweiten Halbjahr und eine Rückkehr zum Umsatzwachstum im Jahr 2026. Allerdings bleibt die Sichtbarkeit gering, da die Kunden weiterhin vorsichtig bestellen und kurze Vorlaufzeiten bevorzugen. Daher könnte jede Eskalation der Handelsspannungen die erwartete Erholung schnell zum Stillstand bringen oder umkehren. Wir nehmen moderate Anpassungen unserer Schätzungen vor und behalten unser Kursziel von 90,00 EUR bei, was eine neutralere Haltung und ein begrenztes Aufwärtspotenzial von hier aus widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se





