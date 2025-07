Elmos erzielte ein ordentliches Q2, mit Umsätzen, die die Erwartungen leicht übertrafen, angetrieben durch robuste chinesische Nachfrage und eine Entspannung bei der Lagerentleerung der Kunden. Allerdings wurden die Margen durch höhere Materialkosten, Währungsrisiken und strategische Investitionen unter Druck gesetzt. Der freie Cashflow (FCF) fiel stark, belastet durch einen Anstieg des Working Capitals und den SAP-Wechsel. Obwohl das Management in Bezug auf eine Nachfragestabilisierung im zweiten Halbjahr, insbesondere in China, vorsichtig optimistisch bleibt, bleiben Europa und die Americas weiterhin schwach. Zudem ist die allgemeine Sichtbarkeit immer noch begrenzt, da makroökonomische Risiken und kurze Bestellzyklen weiterhin bestehen. Da die Aktie bereits einen Großteil des potenziellen Nachfrageaufschwungs widerspiegelt und am oberen Ende unseres fairen Bewertungsbereichs handelt (~17x 2025E KGV), halten wir an unserer HALTEN-Einschätzung und dem unveränderten Kursziel von 90,00?EUR fest, was eine ausgewogene Sichtweise zwischen den ersten Anzeichen einer Erholung und anhaltender Unsicherheit widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se





© 2025 AlsterResearch