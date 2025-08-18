

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.08.2025 / 18:05 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jan Nachname(n): Dienstuhl

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 87,10 EUR 10.887,50 EUR 87,00 EUR 10.875,00 EUR 87,00 EUR 10.875,00 EUR 87,00 EUR 10.875,00 EUR 87,00 EUR 10.875,00 EUR 87,00 EUR 10.875,00 EUR 88,90 EUR 11.112,50 EUR 88,90 EUR 11.112,50 EUR 88,90 EUR 11.112,50 EUR 88,90 EUR 11.112,50 EUR 88,90 EUR 22.225,00 EUR 88,20 EUR 8.820,00 EUR 88,20 EUR 8.820,00 EUR 88,10 EUR 11.012,50 EUR 88,10 EUR 11.012,50 EUR 88,10 EUR 11.012,50 EUR 88,10 EUR 11.012,50 EUR 88,10 EUR 11.012,50 EUR 88,10 EUR 11.012,50 EUR 88,10 EUR 4.405,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 88,0230 EUR 220.057,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE EXCHANGE MIC: TGAT





