Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Revolutionäre Entwicklung im Megatrend - Der KI-Durchbruch für Pflege und Sicherheit!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 567710 | ISIN: DE0005677108 | Ticker-Symbol: ELG
Xetra
04.02.26 | 17:35
113,00 Euro
-0,88 % -1,00
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
ELMOS SEMICONDUCTOR SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELMOS SEMICONDUCTOR SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
113,20114,0021:30
113,40114,2021:18
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ELMOS SEMICONDUCTOR
ELMOS SEMICONDUCTOR SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ELMOS SEMICONDUCTOR SE113,00-0,88 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.