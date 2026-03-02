EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Elmos Semiconductor SE / Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 16:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Elmos Semiconductor SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 / Aktienrückkaufprogramm

Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Elmos Semiconductor SE insgesamt 28.880 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 4. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs

(EUR) 24. Februar 2026 6.350 138,0660 25. Februar 2026 7.130 140,7506 26. Februar 2026 7.500 148,1978 27. Februar 2026 7.900 146,5582

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 24. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 28.880 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Elmos Semiconductor SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Elmos Semiconductor SE beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 sind auf der Internetseite der Elmos Semiconductor SE auf der Seite "Aktie" im Bereich "Investor" unter "Über Elmos" veröffentlicht.