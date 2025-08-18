

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.08.2025 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Arne Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 88,50 EUR 29.382,00 EUR 89,10 EUR 4.276,80 EUR 89,20 EUR 29.703,60 EUR 89,20 EUR 4.727,60 EUR 89,20 EUR 3.211,20 EUR 89,00 EUR 6.408,00 EUR 89,00 EUR 16.198,00 EUR 89,00 EUR 17.622,00 EUR 89,10 EUR 4.989,60 EUR 88,00 EUR 39.776,00 EUR 88,00 EUR 16.808,00 EUR 88,00 EUR 5.280,00 EUR 88,00 EUR 10.912,00 EUR 88,00 EUR 32.824,00 EUR 88,00 EUR 70.400,00 EUR 89,10 EUR 10.068,30 EUR 89,10 EUR 18.621,90 EUR 89,10 EUR 5.702,40 EUR 89,10 EUR 13.365,00 EUR 89,10 EUR 4.455,00 EUR 89,10 EUR 7.395,30 EUR 88,30 EUR 8.035,30 EUR 88,30 EUR 6.887,40 EUR 88,30 EUR 4.415,00 EUR 88,30 EUR 4.415,00 EUR 88,30 EUR 2.560,70 EUR 88,30 EUR 29.050,70 EUR 88,30 EUR 32.935,90 EUR 88,50 EUR 3.628,50 EUR 89,00 EUR 4.717,00 EUR 88,50 EUR 8.496,00 EUR 88,50 EUR 17.700,00 EUR 88,00 EUR 12.584,00 EUR 88,00 EUR 14.520,00 EUR 88,00 EUR 4.664,00 EUR 88,00 EUR 8.800,00 EUR 88,00 EUR 47.432,00 EUR 88,50 EUR 6.283,50 EUR 88,50 EUR 5.310,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 88,3941 EUR 574.561,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





