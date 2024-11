NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Der Windturbinenhersteller habe ein insgesamt durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Lucas Ferhani am Dienstagmorgen. Dazu komme der nach unten hin eingeengte Ausblick. Selbst um diesen zu erreichen, brauche Vestas eine deutlich positive Trendwende beim operativen Ergebnis (Ebit)/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 02:19 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

© 2024 dpa-AFX-Analyser