DJ MARKT USA/Börse dürfte gut behauptet in den Wahltag starten

Am Tag der US-Präsidentschaftswahl zeichnen sich kleine Kursgewinne an der Wall Street ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich etwa 0,1 Prozent im Plus. Die Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump hin. Wegen des ungewissen Wahlausgangs dürfte Zurückhaltung dominieren. Zudem steht am Donnerstag der Zinsentscheid der US-Notenbank an. Auch das dürfte für viele Anleger ein Grund sein, vorsichtig zu agieren. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen um 25 Basispunkte senkt. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird an den Märkten mit rund 98 Prozent eingepreist.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen leicht nach ihrem Rücksetzer vom Montag. Der sogenannte "Trump Trade" sei in den vergangenen 24 Stunden ausgepreist worden, kommentiert die Deutsche Bank den Renditerückgang. Zuvor hatten Anleger auf einen Wahlsieg Trumps gesetzt, was nach Meinung von Beobachtern eine höhere Staatsverschuldung bedeutet hätte. Anleger hatten auf umfangreiche Anleiheemissionen des US-Finanzministeriums gesetzt und die schon umlaufenden Schuldtitel abgestoßen, was die Renditen zuletzt nach oben getrieben hatte.

Im Rahmen der laufenden Bilanzsaison werden am Dienstag unter anderem Dupont de Nemours und Ferrari Geschäftszahlen vorlegen. Derweil legt die Boeing-Aktie vorbörslich um 1,9 Prozent zu, nachdem sich das Unternehmen mit den Gewerkschaften geeinigt hat, wodurch der seit fast acht Wochen andauernde Streik beendet wurde.

Der Kurs des Einzelhändlers Dollar steigt um 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal bestätigt hat und der CEO zurückgetreten ist.

November 05, 2024 06:13 ET (11:13 GMT)

