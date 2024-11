Urano Energy Corp. gab kürzlich bekannt, dass es mit Wirkung vom heutigen Tag seinen Namen von C2C Metals Corp. in Urano Energy Corp. geändert hat. Das Handelssymbol des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange wurde in "UE" und das Handelssymbol am OTCQB Venture Market in "UECXF" geändert.



Urano Energy ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb konventioneller Uranprojekte in den USA konzentriert. Das Unternehmen besitzt auch ein Portfolio von Gold- und Kupferprojekten in Kanada.



