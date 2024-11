Weiter Zurückhaltung: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche bei uneinheitlichem Verlauf erneut Verluste verzeichnet. Vor den Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und der US-Präsidentschaftswahl hielten sich viele Anleger weiterhin zurück. In Bezug auf die Fed-Entscheidung kamen zudem zeitweise Zweifel auf, ob diese ihre Zinsen so rasch und umfangreich senken wird wie noch vor Kurzem erwartet. Zu Ende der Handelswoche dämpften schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten ...

