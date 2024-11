Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die Risiken sind aktuell weitgehend ausgewogen, so die Experten von ETHENEA.Eine sanfte Landung der Weltwirtschaft könnte in greifbarer Nähe sein. Der Internationale Währungsfonds (IWF) halte seine Prognose für das globale BIP-Wachstum im nächsten Jahr bei 3,2% stabil. Für die USA sei die Schätzung von 1,9% auf 2,2% angehoben worden, während die Prognose für Europa um 0,3% auf 1,2% gesenkt worden sei. Konjunkturumfragen deuteten weiterhin auf schrumpfende Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe hin. Der Dienstleistungssektor bleibe zwar die treibende Kraft der Weltwirtschaft, verliere jedoch allmählich an Dynamik. ...

