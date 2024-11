Die Aktie von Elmos Semiconductor erlebte am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung, nachdem das Unternehmen seine mittelfristigen Finanzziele bekannt gab. Der Kurs schnellte zeitweise um über 13 Prozent in die Höhe und testete wichtige technische Marken. Dieser sprunghafte Anstieg markierte eine deutliche Erholung, nachdem die Aktie in der Vorwoche auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn gefallen war.

Ambitionierte Wachstumsziele für 2030

Der Halbleiterhersteller aus Dortmund strebt bis 2030 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro an, gekoppelt mit einer operativen Marge von etwa 25 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet Elmos Erlöse im unteren Bereich der Prognose von 605 Millionen Euro, plus/minus 25 Millionen. Trotz der aktuellen Herausforderungen im Automobilmarkt, einem Hauptabsatzgebiet für Elmos, zeigen die soliden Quartalszahlen und die optimistischen Langfristziele das Vertrauen des Managements in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Elmos Semiconductor Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...