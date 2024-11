Kryptowährungen: Bitcoin fällt, Dogecoin steigt - was kommt als Nächstes?

Bitcoin fällt in der letzten Woche deutlich vom Verlaufshoch zurück und konsolidiert aktuell bei rund 69.000 US-Dollar. Derweil steigt der Dogecoin allein heute um rund 8 Prozent. Bitcoin fällt, Dogecoin steigt - diese Beschreibung ist nicht nur kurstechnisch richtig.

Denn On-Chain-Daten offenbaren eine deutliche Diskrepanz bei der Entwicklung von BTC und DOGE. Was ist passiert und was könnte als Nächstes passieren?

Weniger aktive Wallets - was passiert bei Bitcoin und Dogecoin?

Die Metrik zur Analyse der Anzahl aktiver Wallets ist ein entscheidender Indikator für die Marktstimmung und das Verhalten von Tradern. Laut der aktuellen Santiment-Analyse verzeichnete Bitcoin kürzlich einen starken Rückgang an aktiven, also nicht-leeren, Wallets: Rund 211.500 Adressen sind innerhalb von nur drei Wochen verschwunden. Diese Entwicklung deutet auf eine Phase von Unsicherheit und FUD hin, was in der Regel auf ein vorsichtiges Marktverhalten schließen lässt. Anleger haben Angst und reduzieren ihr Engagement im Bitcoin-Markt. Historisch gesehen sind solche Phasen oft Vorläufer eines Preisanstiegs. Hier empfiehlt es sich somit, antizyklische Positionen zur Stimmung einzunehmen.

As traders wait for clarity in crypto markets, Bitcoin has been seeing a notable decline in the amount of non-empty wallets. 211.5K less addresses exist compared to 3 weeks ago, a strong sign of FUD that typically is associated with future bullish price performances.… pic.twitter.com/8JR0sunIXO - Santiment (@santimentfeed) November 4, 2024

Parallel dazu beobachtete Santiment einen signifikanten Rückgang an USDC-Wallets - allein in einem Tag gingen zuletzt rund 11.600 Wallets verloren. Diese Schwankung bei Stablecoins wie USDC zeigt auf, dass Investoren zurzeit instabil reagieren. Hier gibt es vor der US-Wahl doch ausgeprägte Unsicherheiten im Markt.

Zusätzlich weist Santiment jedoch auf eine starke Zunahme an Dogecoin-Wallets hin: Innerhalb einer Woche stieg die Zahl dieser Adressen um 46.400. Diese Entwicklung zeigt das spekulative Verhalten und weiterhin großes Interesse am wertvollsten Meme-Coin der Welt. Trader setzen offenbar auf kurzfristige Chancen, selbst nach dem jüngsten lokalen Hoch von Dogecoin. Weiterhin scheint das Momentum intakt, mehr Anleger steigen in den Markt ein.

Anleger setzen hier auf einen neuen Hype rund um Dogecoin, wenn Donald Trump die heutige Wahl gewinnt. Der Analyst Satoshi Flipper erwartet derweil, dass Dogecoin erheblich an Wert gewinnen könnte, wenn Elon Musk und die US-Regierung über die "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) kommunizieren. Denn derartig virale Phänomene genügen meist für Meme-Coin-Trader bereits. Der Anleger prognostiziert nun, dass diese mediale Aufmerksamkeit das Interesse an Dogecoin stärken wird. Sollte Donald Trump die Präsidentschaft gewinnen, sei ein Kursziel von 1 US-Dollar realistisch.

DOGECOIN/usdt WEEKLY$DOGE hodlers are going to be so happy when Musk & the US government post about the Department of Government Efficiency ( D.O.G.E ) NON-STOP for the next 4 years



If Trumps wins, $DOGE -> $1 pic.twitter.com/csowJCIOGA - Satoshi Flipper (@SatoshiFlipper) November 4, 2024

Krypto-Tipp: Pepe Unchained vor 25 Mio. $ - jetzt in PEPU investieren?

Derweil offenbaren auch neue Coins und kleinere Presales im November Momentum - ein Paradebeispiel für diese initiale Nachfrage ist wohl Pepe Unchained.

Pepe Unchained (PEPU) hebt sich durch innovative Funktionen und eine klare Ausrichtung auf eine eigene Layer-2 ab. Während der Meme-Coin-Markt weiterhin von spekulativen Trends und Hypes geprägt ist, setzt PEPU auf substanzielle Entwicklungen und einen deutlichen Fokus auf Nutzen. Mit einer Finanzierungssumme von fast 25 Millionen US-Dollar zeigt PEPU nicht nur seine finanzielle Stärke, sondern auch die Begeisterung der Investoren für das Projekt.

Alles dreht sich bei Pepe Unchained um die Implementierung einer eigenen Layer-2-Technologie, die schnellere Transaktionszeiten und geringere Kosten ermöglicht. Anders als klassische Meme-Coins, die oft auf einfache virale Communities beschränkt sind, geht PEPU einen Schritt weiter. Das neue Projekt zielt auf die Effizienzprobleme, die insbesondere bei Ethereum-basierten Projekten häufig auftreten.

Zum Pepe Unchained Presale

Ein zentraler Bestandteil des PEPU-Ökosystems ist das sogenannte "Pepe Council". Denn dies ist ein Gremium, das innovative Vorschläge aus der Community prüft und bewertet. Dies erlaubt Entwicklern, ihre Ideen einzubringen und die Plattform durch neue Anwendungen und Konzepte zu erweitern. Diese Community-basierte Vorgehensweise fördert eine nachhaltige Entwicklung. Eine aktive Entwicklergemeinschaft ist dabei entscheidend, um ein dynamisches und lebendiges Ökosystem zu schaffen. Mit Zuschüssen für Entwicklern soll ein lebendiges Ökosystem kreiert werden.

Pepe Unchained plant ferner den Start einer dezentralen Börse, die den Handel von PEPU und anderen Kryptowährungen ermöglicht. Diese Plattform wird durch einen Blockchain-Explorer ergänzt, der Transparenz bietet und die Nachverfolgbarkeit von Transaktionen sicherstellt. Auch die Einführung von Blockchain-Bridges und weiteren Analysetools ist geplant. Damit entwickelt sich PEPU von einem reinen Meme-Coin zu einem vielseitigen Ökosystem mit einer klaren technischen Ausrichtung. PEPU ist der Startschuss für die erste Meme-Layer-2.

Der Erwerb von PEPU ist direkt über die Website möglich, wo Investoren mit ETH, USDT oder BNB die Token kaufen können. Ein Staking-Feature mit attraktiven Renditen soll zusätzlich Anreize für langfristige Investitionen schaffen. Aktuell winkt hier eine Rendite von rund 95 Prozent APY. In rund 24 Stunden wird der Preis das nächste Mal steigen.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.