Der Goldpreis pendelt aktuell um den Bereich von 2.740 Dollar. Alles blickt in diesen Tagen in die USA. Dort hat der Wahltag begonnen. Trump oder Harris? Republikaner oder Demokraten? Wer wird künftig in den USA regieren. Morgen früh unserer Zeit sollte das Ergebnis feststellen. Nur wenige Stunden später wird die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekannt geben.Aktuell sieht das Fed WatchTool eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch um weitere 25 Basispunkte auf dann ...

