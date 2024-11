Die Aktien von Fresenius SE verzeichneten am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Gegen Mittag notierten die Papiere 2,0 Prozent im Plus bei 33,89 Euro und setzten sich damit an die Spitze des DAX. Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Fresenius-Aktie bereits einen Kursaufschlag von mehr als 20 Prozent verbuchen. Der Anstieg folgte auf die Veröffentlichung positiver Quartalszahlen der Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care (FMC), an der Fresenius weiterhin mit knapp einem Drittel beteiligt ist.

Analysten bewerten Quartalsergebnisse positiv

Experten äußerten sich wohlwollend zu den Geschäftszahlen. Der Konzernumbau bei FMC scheint Früchte zu tragen, was sich in einem überraschend starken Anstieg des bereinigten operativen Gewinns widerspiegelt. Analysten hoben insbesondere die verbesserte Profitabilität hervor, die auf reduzierte Arbeitskosten zurückzuführen ist. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management optimistisch, was auch positive Auswirkungen auf die Fresenius-Aktie haben könnte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Fresenius SE-Aktie liegt derzeit bei 38,96 Euro.

Anzeige

Fresenius SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius SE-Analyse vom 5. November liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...